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۹ دی ۱۳۹۵، ۱۲:۴۵

بازگشت کروات ها؛

درگیری دو بازیکن در تمرین پرسپولیس

درگیری دو بازیکن در تمرین پرسپولیس

دو بازیکن تیم فوتبال پرسپولیس در تمرین امروز این تیم درگیری شدند طوریکه اگر وساطت کریم باقری نبود، احتمالا به صورت فیزیکی ادامه پیدا می کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، تمرین امروز پنجشنبه تیم فوتبال پرسپولیس از ساعت ۱۱ در ورزشگاه شهید کاظمی آغاز شد. مهمترین اتفاقات این جلسه تمرینی به این شرح است:

* کادر فنی کروات تیم فوتبال پرسپولیس و دروازه‌بان کروات این تیم که برای تعطیلات کریسمس به کرواسی سفر کرده بودند، بامداد امروز به تهران بازگشتند و در این تمرین حاضر شدند.

* برانکو ابتدا برنامه‌های تمرینی در ایام تعطیلات لیگ را برای بازیکنان تشریح کرد.

* یک بازیکن تستی امروز در محل تمرین سرخپوشان حاضر شد و با تیم تمرین کرد.

* پرسپولیسی‌ها پس از اینکه حدود ۳۰ دقیقه دویدند، به انجام فوتبال درون تیمی در نیمی از زمین پرداختند.

* شهاب زاهدی مهاجم جوان سرخپوشان هم که قرار است به صورت قرضی به ماشین‌سازی تبریز برود و روز گذشته نیز در تمرین پرسپولیس حاضر شده بود، امروز هم در محل تمرین حاضر شد و پس از صحبت با برانکو ایوانکوویچ، به باشگاه رفت تا شرایط انتقالش را پیگیری کند.

* محمد انصاری، محمد امین آرام‌طبع، مهدی طارمی و مربی بدنساز پرسپولیس در این تمرین غایب بودند.

* همچنین پولیانسکی که گفته می‌شود قرار است از پرسپولیس جدا شود امروز در محل تمرین حضور یافت و با سایر بازیکنان تمرین کرد.

* حمیدرضا طاهرخانی بازیکن جوان پرسپولیس هم امروز به علت اینکه قصد همراهی تیم جوانان پرسپولیس را داشت، تنها نظاره‌گر بود و در تمرین شرکت نکرد.

* محسن ربیع‌خواه از ابتدا به دویدن دور زمین پرداخت.

* رامین رضائیان هم در فوتبال درون تیمی دچار مصدومیت جزئی شد و دقایقی تمرین نکرد؛ این بازیکن پس از چند دقیقه به فوتبال درون تیمی بازگشت.

* از نکات جالب این تمرین، حضور مربیان در فوتبال بود؛ ایگور پانادیچ و کریم باقری پا به پای سایر بازیکنان تمرین کردند. نکته جالب، کُری بود که میان پانادیچ و برخی بازیکنان به وجود آمده بود.

* بوژیدار رادوشویچ و ابوالفضل درویش‌وند هم به عنوان بازیکن در این تمرین حضور داشتند.

* سعید راد بازیگر سینما و تلویزیون هم این تمرین را در کنار محمود خوردبین تماشا کرد.

* در اواسط فوتبال درون تیمی، فرشاد احمدزاده و ولادیمیر پریموف دچار درگیری شدند و اگر وساطت کریم باقری نبود، حتی ممکن بود این درگیری به صورت فیزیکی ادامه پیدا کند.

* سید جلال حسینی و حسین ماهینی هم به بازیکنان تذکر می‌دادند تا به علت شرایط نه چندان خوب زمین، مواظب باشند تا مصدوم نشوند.

کد مطلب 3863236

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