به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام‌ عباسعلی مغیثی پیش از ظهر پنجشنبه در مراسم یادواره ۸۵۰ شهید شهرستان نهاوند و گرامیداشت حماسه ۹ دی، گفت: مردم ایران اسلامی همواره و از ابتدای انقلاب اسلامی نشان دادند که پای آرمان‌ها و ارزش‌های نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران خواهند ایستاد.

وی با اشاره به ایستادگی مردم ایران اسلامی برابر توطئه‌های استکبار در میادین مختلف گفت: آخرین خروشی که ملت ایران اسلامی در حمایت از آرمان‌های امام راحل و حمایت از مقام معظم رهبری داشتند حماسه ۹ دی بود که ما وظیفه‌داریم هرساله نسبت به گرامیداشت این روز اقدام و این مسئله و مسائل پیرامون آن را برای نسل جوان جامعه بازگو کنیم.

امام‌جمعه نهاوند بابیان اینکه فتنه گران در آشوب‌های ۸۸ کارهایی کردند که از حد تحمل مردم با بصیرت ایران اسلامی فراتر رفت و موجب شد حماسه ۹ دی را رقم بزنند گفت: این افراد پس‌ازآنکه رهبر فرزانه انقلاب بارها به آن‌ها فرصت توبه و عذرخواهی از ملت را داد گستاخانه بر مواضع خود استوار بوده و حاضر به عذرخواهی نیستند.

وی اظهار کرد: امروز اگر دادگاه عادله ای برای فتنه گران تشکیل شود، مستحق اعدام هستند چراکه با اقدامات خود در آن زمان موجب شدند آمریکا تحریم‌های جدید علیه ایران اسلامی وضع کند و فشارهایی بعدی را برای مردم فراهم آوردند.

فرمانده سپاه ناحیه نهاوند نیز در این خصوص، گفت: ایران اسلامی در جنگ‌های متعدد با دشمنان انقلاب به مبارزه برخاسته و اهداف شوم آن‌ها را به خودشان برگردانده است.

سرهنگ کامران کریمی ادامه داد: مردم ولایتمدار درصحنه‌های مختلف انقلاب اسلامی با حضور پرشور خط بطلانی بر فتنه‌های دشمنان کشیده و در نهم دی‌ماه ۸۸ بار دیگر انقلابی بزرگ آفریدند.

وی گفت: مردم بسیجی و همیشه درصحنه ایران اسلامی با به ثمر نشاندن نهال دیگری از انقلاب، به دشمنان اسلام و ایران فهماندند که ایران و ایرانی همیشه پابرجا بوده و اجازه نمی‌دهد که دشمنان کوته‌فکر، این نظام الهی و ولایی را ویران سازند.

فرمانده سپاه ناحیه نهاوند افزود: جوانان و نوجوانان انقلاب اسلامی ایران با نثار خون خود به آن‌ها که چشم دیدن موفقیت‌های ایرانیان را ندارند فهماندند که دست در دست هم می‌توانند باوجود تحریم‌ها ایرانی آباد بسازند.

وی گفت: ۹ دی خط فکری دشمنان اسلام را عوض کرد و به آن‌ها فهماند که نمی‌توانند هیچ گزندی به این انقلاب بزنند.

کریمی خاطرنشان کرد: ۹ دی روز بصیرت و ولایتمداری نظام جمهوری اسلامی است که مردم را هرچه بیشتر به ولایت و رهبری متصل کرد.