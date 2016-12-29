به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر متکی پیش از ظهر پنجشنبه در مراسم گرامیداشت روز ۹ دی اظهار داشت: فتنه ۸۸ یک مدل داعشی داخلی بود که با بصیرت مردم ایران در روز ۹ دی خنثی شد.

معاون بین الملل تقریب مذاهب اسلامی عنوان کرد: دشمن با طراحی فتنه ۸۸ به دنبال برهم زدن مفاهیم و خالی کردن اسلام از هویت واقعی خود بود که با رهبری های مقام معظم رهبری و بصیرت مردم خنثی شد.

وی بیان کرد: داعش بین‌المللی برای جهان اسلام یک طراحی حساب شده از طرف آمریکا، اسرائیل و دلارهای کشور های منطقه بود.

متکی افزود: آنها گمان می‌کردند ایران در فتنه ۸۸ شکست می‌خورد و به اهدافشان می‌رسند ولی این نقشه آنان با بصیرت مردم نقش بر آب شد و باعث شد که فکار وحشیانه خود را برای جهان اسلام طراحی کنند.

وی گفت: داعش داخلی رکن هدایت‌گر نظام و انقلاب یعنی ولایت فقی را نشان گرفته بود.

معاون بین‌الملل تقریب مذاهب اسلامی عنوان کرد: ملت ایران به کدام گناه دست‌درازی به حقوق ملت‌ها باید مجازات شود مگر نه این است که این ملت تنها خواهان اداره خودشان هستند.

وی افزود: امروز در جهان اسلام کارکرد گروه‌های تکفیری حس می‌شود، طوری که حتی آمریکا و انگلیس و حتی علمای وهابی جرات دفاع و تایید آنها را ندارند.

متکی با اشاره به سالگرد بازداشت قهرمانانه تفنگداران آمریکایی به وسیله جوانان ایرانی در خلیج فارس گفت: این اقدام ایران نشان داد شعارهایی که علیه آمریکا داده می‌شود قابلیت اجرایی دارد و به کشور های زیر سلطه آمریکا نشان داد که با تحریک استکبار جهانی با ایران درگیر نشوید چون اگر لازم باشد آمریکا نیز اسیر ایران می‌شود.

وی بیان کرد: آنانی که در بیرون مرزها برای ایران نقشه می‌کشند حسابشان روشن است؛ آنها انقلاب اسلامی را پیامی آشکار برای پایان دادن به چپاول‌گری‌ها، استعمارگری‌ها و تحقیر ها می‌بینند.

متکی گفت: آنانی که شعارشان این بود که ملک جهان زیر پر ماست و نقشه سیاسی جهان را اینگونه ترسیم کردند در مقابل قدرت انقلاب اسلامی کم آوردند.

معاون بین‌الملل تقریب مذاهب اسلامی گفت: فتنه‌ها و تمام طراحی‌های دشمن برای انقلاب بیانگر نگرانی جدی آنها از انقلابی اسلامی است که به همین دلیل همه تجاربشان را برای شکست انقلاب به کار گرفتند.

متکی با اشاره به اینکه برخی از فریب‌خوردگان فتنه در داخل کشور بازگشتند و امیدواریم مابقی نیز برگردند افزود: فتنه‌گران بزرگترین ضرب را به این ملت زدند و بر مردم ایران ظلم کردند.

وی افزود: در شرایطی که ۸۵ درصد از مردم در انتخابات شرکت کردند و این می‌توانست برگ برنده در مقابل آمریکا و اروپا باشد و آنها را به چالش بکشاند اما شما بزرگترین ظلم را به این ملت روا داشتید.

متکی ادامه داد: هر چند شما فتنه‌گران کسی نبودید که به ارکان نظام خدشه وارد کنید اما با این حرکت خود در سال ۸۸ بزرگترین خیانت و بزرگترین گرا برای دشمن بودید.

وزیر اسبق امور خارجه جمهوری اسلامی ایران اضافه کرد: هدف دشمن در سال ۸۸ انشقاق و تکه تکه کردن انقلاب بود اما با رهبری خردمندانه رهبری و بصیرت مردم این نقشه با شکست روبرو شد.

معاون بین الملل تقریب مذاهب اسلامی بیان کرد: ۹ دی افشاگر چهره‌های خارجی بود که برای کل نظام و ملت طراحی کردند و در راس این قدرت‌های خارجی آمریکا و اسرائیل بودند.

وی خاطرنشان کرد: پاسخ مردم در ۹ دی آن هم با آن حضور آگاهانه ملت همه نقشه‌ها را بر باد داد هر چند طرف‌های خارجی آن تنها بیکار نمی‌نشینند.

متکی افزود: ملت ایران امروز در منطقه نه تنها در مسائل سیاسی بلکه در اسلام شناسی هم تعیین کننده هستند.

وزیر اسبق امور خارجه جمهوری اسلامی ایران گفت: امروز اسلامی که ایران منادی آن است قابل فهم و اسلام داعشی مورد تنفر جهان است.

متکی اظهار داشت: مردم ایران با وجود همه مشکلات و گرفتاری‌ها و توقعاتی که از دولت‌ها دارند ولی جایی که پای اعتقادات در میان باشد به میدان می‌آیند و این ویژگی منحصر به فرد ملت ایران است.

معاون بین الملل تقریب مذاهب اسلامی بیان کرد: این شکوهمندی و سر افرازی ملت ایران در دفاع از اعتقاداتشان باید موجب غرور مسئولان باشد و همه هم و غم آنها باید خدمت به مردم باشد.