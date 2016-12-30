نساجی سنتی به ثبت ملی می رسد

فاطمه دانش در گفتگو با خبرنگار مهر از ثبت ملی نساجی سنتی یزد خبر داد و افزود:نساجی سنتی در یزد، سابقه ای بسیار طولانی دارد تا آنجا که وقتی مارکوپولو، جهانگرد ونیزی در قرن هشتم هجری به ایران می آید از این هنر- صنعت و پارچه هایی که ویژه یزد است یاد می کند. پس ما باید قدر این هنر را بدانیم و در حفظ و اعتلای آن بکوشیم. از این رو پرونده ثبت ملی نساجی سنتی را آماده کرده ایم تا مقدمه ای باشد برای ثبت جهانی.

مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری یزد، همچنین به برگزاری همایش ملی «غیاث‌الدین نقشبند یزدی» اشاره و بیان کرد:هدف از برگزاری این همایش یک روزه که یازدهم بهمن‌ماه سال جاری در یزد برگزار خواهد شد، بررسی نقش غیاث‌الدین نقشبند در تاریخ نساجی ایران، نقش خلاقیت و نوآوری در طرح‌های غیاث، ابعاد مختلف زندگی غیاث، نساجی سنتی و کارآفرینی، نساجی سنتی و هویت ملی و نساجی سنتی و فرصت‌ها و تهدیدها است.

به گفته دانش، غیاث‌الدین نقشبند یزدی در اوایل قرن یازدهم هجری قمری در شهر یزد دیده به جهان گشود و در اوایل جوانی به واسطه شهرتی که در هنر بافندگی کسب کرد به دربار شاه عباس راه یافت و اداره کارگاه سلطنتی را بر عهده گرفت. بنابراین برگزاری این همایش نه تنها تجلیل از جایگاه او در هنر نساجی که مقدمه ای بر ثبت جهانی این هنر- صنعت است.

دانش که به تازگی به عنوان مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان یزد انتخاب شده، توجه به صنایع دستی را از اولویت های خود دانست و افزود: صنایع دستی و هنرهای سنتی نشان دهنده فرهنگ و پیشینه فرهنگی ما هستند و در نتیجه مسأله آموزش، تولید و فروش صنایع دستی از ضرورت هایی است که باید به آن توجه شود.