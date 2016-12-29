نهم دی ماه ادامه مبارزه انقلاب با کمونیسم و لیبرالیسم بود

به گزارش خبرنگار مهر، حسین مظفر معاون نظارت در مجلس شورای اسلامی در اجتماع پرشور مراسم بزرگداشت ۹ دی که پیش از ظهر امروز پنج شنبه در مسجد جامع کرمانشاه برگزار شد گفت: روز ۹ دی به دنبال جریان براندازی ۸۸ و حضور و مشارکت و احساس مسئولیت ملت قهرمان برای خنثی کردن فتنه اتفاق افتاد که به حق روز بصیرت نامگذاری شد.

وی افزود: مردم ایران در آن زمان با حضور خود برگ زرینی بر کارنامه انقلاب افزودند و فتنه گران و مخالفان و معاندانی که دندان طمع برای منافع ملی تیز کرده بودند را به زباله دان تاریخ سپردند.

مظفر خاطر نشان کرد: انقلاب اسلامی ما در اوج حاکمیت با ۲ فرهنگ منحط و دین گریز به نام لیبرالیسم و کمونیست که هر کدام از آنها به مانند دو لبه قیچی در صدد قطع ریشه های دین بودند آغاز شد و انقلابی به نام خدا و ارزشها به رهبری امام(ره) و حمایت ملت قهرمان در ایران اسلامی تاسیس شد.

وی آغاز انقلاب را با شعار استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی دانست و افزود: این انقلاب منافع استکبار جهانی و سلطه گر را به مخاطره انداخت و بند ناف آمریکای جنایتکار را که به منافع کشور ما دست درازی کرده بود قطع کرد و دست سلطه گران را از این کشور دور کرد.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام اظهار داشت: این انقلاب هزینه های فراوانی را به خاطر آرمانها و ارزشها پرداخت کرد و نظام ستم شاهی را که وابسته به ایادی آمریکا بود به زباله دان تاریخ سپرد و انقلابی را تاسیس کرد که از همان ابتدا فتنه گران علیه ایران به پا خواستند و قصد داشتند ایران را ویران کنند.

این عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی ادامه داد: آنها اقوام مختلف را تحریک کردند و شخصیتهای بزرگ را به شهادت رساندند و جنگ ۸ ساله را بر ما تحمیل کردند و تحریم بی رحمانه ای را بر کشور وارد کردند.

مظفر ابراز داشت: خوشبختانه به برکت ارزش های الهی و رهبری های امام(ره) و رهبر فرزانه و حمایت ملت ایران هر روز انقلاب ما پر بارتر شد و توانست بر همه توطئه ها فائق آید و در برابر تمدن دنیای غرب و شرق بایستد.

وی با اشاره به فتنه هایی که از ابتدای انقلاب بر کشور ما تحمیل کردند بیان داشت: فتنه هایی از جمله فتنه بنی صدر، منافقین، فتنه ۷۸ و بزرگترین آنها فتنه ۸۸ که با طرح براندازی انقلاب طراحی کرده بودند نقشه های شوم دشمنات داخلی و خارجی است.

معاون نظارت مجلس شورای اسلامی اذعان داشت: شاید برخی از جوانان که اطلاعات کافی ندارند با خود بگویند چرا این فتنه بیش از فتنه های دیگر مورد توجه قرار گرفته و چرا نظام روی این مسئله تاکید دارد؟ شاید آنهافکر کنند یک اعتراض انتخاباتی بوده و نیازی به این نیست که هر سال اینچنین مردم پیمان وفاداری خود را با ارزشهای انقلاب بیان کنند.

وزیر آموزش و پرورش در دولت اصلاحات ادامه داد: این فتنه تفاوت ماهوی دارد و دارای ابعاد داخلی و خارجی است که لازم است در این مراسم ملت قهرمان و به ویژه نسل جوان بیشتر آگاه شوند.

مظفر تاکید کرد: این فتنه ماهیت ضد انقلابی و براندازی داشت گرچه ابتدا با اعتراض شروع شد اما بعد به خیابانها گسترانده شد و به توهین به ارزشها مبدل شد.

این مسئول در ادامه سخنانش فتنه ۸۸ را دارای یک ماهیت ضد ارزشی بیان کرد و گفت: این ملت با ۲۳۰ هزار جوان پای انقلاب و ارزش ها و امام و شهیدان ایستادند و با نثار جان خود از این انقلاب دفاع کردند.

وی خاطر نشان کرد: یکی دیگر از ابعاد این فتنه مقابله با ارزش ها و تمسخر ارزش ها بود. کسانی که در نماز جمعه آن سال شرکت کردند در حالی که سیگار بر لب داشتند و بطری آب در دست و روزه خواری می کردند و با کفش به نماز ایستادند و عکس امام را پاره کردند. با این اقدامات توهین آمیز دل مردم ایران را به درد آوردند.

جریان فتنه همه کانونهای ضد انقلاب که بو سوراخ ها خزیده بودند را امیدوار کرد

وی یادآدر شد: در جریان این فتنه تمام کانون های ضد انقلاب داخلی در کشور فعال شد و تمام کسانی که به برکت انقلاب به سوراخ ها خزیده بودند با این اقدام فتنه گران سبب شد آنها روحی تازه بگیرند و با فتنه گران جمع شدند و وارد میدان شدند.

مظفر اظهار داشت: همچنین در راستای این فتنه تمام کانون های فعال ضد انقلابی و سلطه گر در خارج از کشور هم فعال شد.

وی گفت: با این فتنه ۷۰ کانون برنامه ریزی و اتاق فکر علیه ملت ما در خارج از ایران فعال شد و سفارتخانه ها در ایران به جاسوس خانه مبدل شدند و اطلاعات را رد و بدل می کردند و ضد انقلاب ها را سامان دادند.

معاون نظارت بر بازرسی مجلس شورای اسلامی با اشاره به فعال شدن فضاهای مجازی در هیاهوی فتنه ۸۸ گفت: آمریکا برای فعال کردن فضای مجازی، توئیتر، اینترنت و تمام رسانه ها یی که امکان انتقال اطلاعات را در آن زمان داشتند هزینه های کلانی را صرف کرد.

مظفر دامن زدن به اختلافات را یکی دیگر از آثار شوم فتنه بیان کرد و اظهار داشت: این فتنه خسارات مادی و معنوی بسیاری را برای کشور ما در پی داشت و سبب شد حق با باطل مخلوط شود و بین ملت و حتی خانواده ها اختلاف به وجود آید.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام ابراز داشت: غفلت و ساده اندیشی عده ای در داخل سبب به وجود آمدن این خسارات بود و سبب شد که دندان طمع دشمن به سوی ملت ما باز شود که به حمد خدا ملت بصیر و قهرمان ما به رهبری امام پیروز شدند.

وی خاطر نشان کرد: ملت ما به لحاظ باوری که به ولی فقیه زمان خود دارند فرزندان خود را به میدانها فرستادند و از انقلاب دفاع کردند و از این پس نیز با اعتمادی که به ولی فقیه دارند ولی خود را حبل المتین این انقلاب می دانند و با پشتیبانی از رهبر خود از گردنه ای پرفراز و نشیب عبور خواهند کرد.

نهم دی ماه یوم الفرقان بین مردم و خواص مصلحت اندیش بود

وی گفت: فوکویاما می گوید شیعه دارای دو بال است یکی برگرفته از شهادت و عاشورا است و دیگری برگرفته از انتظار ظهور که هر دوی اینها را توسط ولی فقیه هدایت می شود.

وی افزود: حماسه 9 دی به عنوان سند پیوند ناگسستنی ملت با رهبری انقلاب و روز دل سپردن مردم به کلام رهبر بود که مردم با حضور خود به رسانه های جهان فهماندند اگر شما با تمام قدرت با ارزش های ما مقابله می کنید ما نیز با تمام توان با شما مقابله خواهیم کرد.

مظفر یاداور شد: روز 9 دی یوم الفرقانی بود که در آن جدایی حق از باطل صورت گرفت.

وی افزود: روز 9 دی در حقیقت پیام احساس مسئولیت و وظیفه شناسی ملت و عمل به تکلیف الهی در پرتگاه ها بود که پیام ایثار و از خودگذشتگی و امام شناسی و درک لحظه های ملت ایران را به جهانیان مخابره کرد.

معاون نظارت بر بازرسی مجلس شورای اسلامی گفت: حماسه 9 دی کشیدن خط بطلان بر بی مسئولیتی ها و بر خواصی که می توانستند از نظام دفاع کنند ولی به خاطر مصلحت اندیشی های باطل همراهی نکردند و صف متمایزی بین خواص بی بصیرت و ملت به وجود آمد که در نهایت خود آنها متضرر شدند.

وی تاکید کرد: رهبر ما امام گونه در مقابل فتنه ایستاد و گفت "اینها افرادی هستند که می خواهند از من باج بگیرند اما همانطور که امام(ره) به آنها باج نداد من نیز درمقابل آنها می ایستم و به نمایندکی از امام(ره) به آنها باج نخواهم داد".

مظفر به اعترافات افرادی چون فرانسیس فوکویاما در برابر اقتدار کشور ایران اشاره کرد و گفت: این افتخار است که دشمنان اسلام اعتراف می کند که رهبر ایران فردی است که با یک سخنرانی یک ساعته توانست فتنه را خاموش کند.