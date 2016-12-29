به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مراکز فرهنگی هنری منطقه هشت و فرهنگسرای گلستان، سردار سید باقر سادات حسینی معاون فرهنگی سپاه محمد رسول الله (ص) در مراسم سومین یادواره پاسداران درگذشته و شهدای حرم سپاه محمد رسول‌الله(ص) با بیان این مطلب گفت: اصلی‌ترین فتنه‌ای که امروز کشور را تهدید می‌کند فتنه نفوذ بویژه نفوذ فرهنگی است که شاید برای انتخابات سال آینده برنامه‌ریزی شده باشد البته ما نباید فراموش کنیم که نفوذ در هر سطح و رده‌ای ممکن است حتی می‌توان گفت فتنه در میان مسئولان هم وجود دارد.

سادات حسینی با بیان اینکه همه ما باید تلاش کنیم حماسه بزرگ و معجزه عظیم ۹ دی را زنده نگه داریم، افزود: به همین منظور توجه به مبانی شکل گیری حماسه ۹ دی مانند بازخوانی و مرور این حادثه بزرگ و توجه به وظیفه فردی ما در قبال حفظ این معجزه عظیم از جمله راه‌های حفظ و بزرگداشت حماسه مردمی ۹ دی است.

وی با اشاره به گفته خداوند که فتنه از سنت‌های هدایت عامه پروردگار است و از ابتدای تاریخ بشر با او همراه بوده است، اظهار داشت: ما از فتنه زمان پیامبران الهی مثل موسی تا زمان حال به وفور با فتنه‌هایی ماننند فقتنه ثقیفه، فتنه بنی امیه، فتنه جمل، فتنه عثمان و نظایر این‌ها رو به رو بوده‌ایم پس فتنه برای مومنان نباید تعجب‌آور باشد.

سردار حسینی با بیان اینکه تنها راه حل اثرگذار و برنده در مقابل فتنه، بصیرت است، تصریح کرد: در انتخابات ۸۸ مردم با مشارکت ۸۵ درصدی خود و حضور بیش از ۴۰ میلیون نفر پای صندوق های رأی اتفاق بی نظیری را رقم زدند که در عالم دموکراسی بی‌نظیر بود و به همه مستکبران ثابت کرد مردم سالاری دینی بهترین نتیجه را خواهد داد.

معاونت فرهنگی سپاه محمد رسول‌الله با تأکید بر اینکه آمریکا با مشارکت ۵۵ درصدی پیش از سال ۸۸ داعیه دار حضور مردم در انتخابات بود، عنوان کرد: ما می‌توانستیم از حضور پرشکوه مردمی در انتخابات ۸۸ بهترین نتیجه را در عرصه های بین المللی و پیشرفت داخلی بگیریم اما متأسفانه فتنه چیدن دشمن باعث شد از ابعاد بزرگ حضور مردم در انتخابات دور شویم.

این مسئول با بیان اینکه رفتارهای فتنه گران ثابت کرد که آنها از مردم نیستند، ادامه داد: آتش زدن تصویر امام راحل(ره) در ۱۶ آذر، روزه خواری در روز قدس، سردادن شعار نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران در روز قدس، از بین بردن آرامش مردم، حمله به مکان‌های مذهبی مثل مسجد و پایگاه بسیج، حمله به تکایا و پایکوبی در روز ۶ دی همزمان با عاشورای حسینی و توهین به مقدسات همه باعث شد مردم حماسه ۹ دی را شکل بدهند تا به جهان ثابت کنند فتنه گران از مردم ایران نیستند.

سردار حسینی در ادامه با بیان اینکه به هوش باشیم که فتنه تمام نشده و نخواهد شد، خاطرنشان کرد: نظام سلطه بویژه آمریکا زخم خورده نظام جمهوری اسلامی است پس هیچ وقت دست از فتنه سازی بر نمی دارد و همیشه در صدد برنامه ریزی و سرمایه گذاری برای فتنه درکشور ماست.

وی در پایان با تأکید بر اینکه اتفاقاتی که امروز در منطقه و خاورمیانه شاهد آن هستیم همه زخم های بزرگی است که یکی پس از دیگری به نظام سلطه، کشورهای مستکبر جهان بویژه آمریکا می زنیم، یادآور شد: پیروزی رزمندگان ما در حلب، تقدیم کردن جان شهدای مدافع حرم برای حفظ حرم، مقاومت مردم یمن در مقابل فشار و حمله های عربستان سعودی همه بخشی از نتایج صدور پیام انقلاب ایران به سایر کشورهای مسلمان و ایستادگی در مقابل ظلم است.

در این مراسم که با مشارکت فرهنگسرای گلستان و سپاه محمد رسول‌الله(ص) برگزار شده بود سردار پاسدار میگونی معاون امور بازنشستگان و پیشکسوتان سپاه محمد رسول الله (ص)، سردار پاسدار قنبرپور معاون امور بازنشستگان و پیشکسوتان استان تهران، سردار پاسدار سادات حسینی معاونت فرهنگی سپاه محمد رسول‌الله(ص) حضور داشتند و از خانواده های شهدای مدافع حرم سردار شهید حاج حسین همدانی، احمد اسماعیلی، اصغر فلاح پیشه و رضا فرزانه تجلیل بعمل آمد.