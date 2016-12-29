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۹ دی ۱۳۹۵، ۱۶:۰۶

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی آذربایجان شرقی:

مردم ایران نهم دی را به یک حماسه تبدیل کردند

مردم ایران نهم دی را به یک حماسه تبدیل کردند

تبریز- رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی آذربایجان شرقی گفت: مردم ایران نهم دی را به یک حماسه تبدیل کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسین تقی زاده ظهر پنجشنبه در همایش بصیرت و میثاق امت با ولایت با بیان اینکه مردم آذربایجان شرقی  ولایتمدار و با بصیرت یک روز پیش از دیگر استان های کشور به صحنه راهپیمایی به خیابان ها آمدند و  همانند ۲۹ بهمن یک روز حماسی را در تاریخ آذربایجان ثبت کردند.

وی حماسه نهم دی را حرکتی از سوی مردم بصیر ایران دانست و گفت:  مردم فهیم ایران توطئه خطرناک دشمن را در نطفه خفه کرده و اقتدار انقلاب اسلامی را به رخ مستکبران کشیدند.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی آذربایجان شرقی در بخش پایانی سخنان خود از برگزاری همایش های تبیینی مختلف در سراسر استان و شهرستان ها جهت روشنگری خصایص دشمنان و اهمیت حماسه مردم ایران خبر داد.

کد مطلب 3863419

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