فحاشی، کلاهبردار میلیونی را به دام انداخت

به گزارش خبرنگار مهر، سوم آبان ماه امسال پرونده ای با موضوع کلاهبرداری و به دستور بازپرس شعبه نهم دادسرای ناحیه یک تهران در اختیار پایگاه یکم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت و شاکی پرونده پس از حضور در پایگاه یکم پلیس آگاهی در اظهاراتش به کارآگاهان گفت: در تاریخ ۱۹ مهرماه امسال آگهی مناقصه ای مبنی بر ساخت ۳۷۰ واحد ویلای دوبلکس در جزیره قشم از سوی شرکت سرمایه گذاری پ . الف که از شرکت های سرمایه گذاری مطرح است در یکی از روزنامه ها درج شده بود و من که از پیمانکاران ساختمانی هستم با شماره همراه اعلامی در آگهی تماس گرفتم و فرد پاسخگو ضمن معرفی خود به عنوان مهندس شایان مدعی شد که مسئول امور قراردادهای شرکت مذکور است.

شاکی در ادامه اظهارات خود به کارآگاهان گفت: این فرد از من خواست تا مبلغ ۳۴۰ هزار تومان را به عنوان هزینه شرکت در مناقصه به حساب وازیر کنم و پس از پرداخت مبلغ مورد نظر برای شرکت در مناقصه منتظر بمانم، اما با گذشت چند هفته و عدم ارسال دعوتنامه برای شرکت در مناقصه ، مجددا با شماره تلفن همراه مهندس شایان تماس گرفتم که او زمان دیگری را برای برگزاری مناقصه اعلام کرد.

شاکی پرونده در خصوص نحوه اطلاع از موضوع کلاهبرداری نیز به کارآگاهان گفت : مدتی بعد حضورا به دفتر شرکت مذکور مراجعه و در آنجا متوجه شدم که چنین آگهی از سوی شرکت مذکور منتشر نشده و شخصی به نام مهندس شایان نیز در آن شرکت وجود ندارد، که بلافاصله طی تماس تلفنی با مهندس شایان و اعلام موضوع مراجعه به شرکت و اطلاع از کذب بودن آگهی ، درخواست استرداد پول خود را کردم که این بار فردی که تا آن زمان خودش را بنام مهندس شایان معرفی بود با فحاشی و استفاده از الفاظ بسیار زننده گفت که دست هیچ کس حتی پلیس آگاهی به او نخواهد رسید.

شاکی پرونده در خصوص انگیزه خود جهت طرح شکایت نیز گفت: مبلغ ۳۵۰ هزار در سیستم کاری ما مبلغ قابل توجهی نیست ، اما به واسطه فحاشی و نسبت دادن برخی الفاظ بسیار زننده به بنده و اعضای خانواده ام تصمیم به طرح شکایت و پیگیری آن گرفتم.

همزمان با طرح شکایت اولیه از این فرد، شکات دیگری با مراجعه به پایگاه یکم پلیس آگاهی تهران بزرگ و طرح شکایت های مشابه عنوان داشتند که دقیقا به همین شیوه و شگرد اقدام به واریز پول به شماره حسابی معلوم کرده اما نهایتا در پیگیری موضوع علت تأخیر شرکت در مناقصه، فردی به نام به مهندس شایان اقدام به فحاشی به آنها کرده و دقیقا به همین علت اقدام به طرح شکایت کرده اند.

در تحقیقات پلیسی به عمل آمده، کارآگاهان با شناسایی صاحب حساب بانکی اطلاع پیدا کردند که حساب متعلق به خانمی به نام بتول و فاقد هرگونه آدرس و نشانی مشخص بوده و اطلاعات درج شده در زمان افتتاح حساب نیز تماما کذب و سوری بوده است.

کارآگاهان پایگاه یکم پلیس آگاهی با مراجعه به دفتر نشر آگهی روزنامه مذکور نیز اطلاع پیدا کردند که سفارش آگهی به صورت تلفنی انجام شده و هزینه نشر آگهی نیز به صورت اینترنتی واریز شده است که در ادامه و با بررسی تراکنش مالی مربوط به واریز هزینه آگهی روزنامه، کارآگاهان موفق به شناسایی دو مغازه فروش گوشی تلفن همراه در شهرستان ورامین، منطقه حصار امیر شدند که عملیات بانکی توسط صاحبان آن به نام های داریوش و سعید انجام شده بود . این افراد پس از حضور در پایگاه یکم پلیس آگاهی و اطلاع از موضوع کلاهبرداری گفتند که به واسطه فقدان بانک در محله امیرحصار ، در محل کارشان برای اهالی محل خدمات انتقال وجه اینترنتی را انجام می دهند و انتقال وجه به حساب روزنامه نیز به درخواست فردی به نام وحـید . م از اهالی محله حصارامیر انجام شده است.

با شناسایی وحید . م ۲۳ ساله، کارآگاهان در بررسی سوابق وی اطلاع پیدا کردند که وی پیش از این نیز یک بار در سال ۱۳۹۲ به اتهام کلاهبرداری، در شهرستان ارومیه دستگیر و روانه زندان شده است. که بلافاصله وی در مخفیگاهش در منطقه حصارامیر دستگیر و در بازرسی از وی کارت عابربانک متعلق به شماره حساب بانکی مذکور نیز کشف شد .

با انتقال متهم به پایگاه یکم پلیس آگاهی و مواجه حضوری متهم با شکات پرونده ، تمامی مالباختگان با توجه به لهجه خاص و دیگر مشخصات صدای متهم او را به عنوان مهندس شایان مورد شناسایی قرار دادند اما متهم با وجود پیدا شدن عابربانک مورد استفاده در کلاهبرداری ها و شناسایی دقیق صدایش از سوی مالباختان همچنان منکر هرگونه کلاهبرداری بود که در ادامه ، داریوش و سعید نیز در پایگاه یکم پلیس آگاهی حاضر و وحید را به عنوان واریز کننده اصلی پول به حساب روزنامه برای انتشار آگهی مورد شناسایی قرار داده اما متهم منکر اظهارات آنها نیز شده و همچنان خودش را بی گناه معرفی کرد .

کارآگاهان با بررسی تراکنش مالی متعلق به حساب بانکی مذکور موفق به شناسایی تعداد دیگری از شکات و مالباختگانی شدند که متهم از طریق نشر آگهی در روزنامه های محلی استان های مختلف به ویژه مازندران ، همدان ، خوزستان و همچنین شهرستان های آبادان و قشم بنام شرکت سرمایه گذاری پ . الف ، اقدام به کلاهبرداری های مشابه در این استان ها و شهرستان ها کرده بود، همچنین بررسی های بیشتر نشان داد که متهم با درج آگهی به نام شرکت سرمایه گذاری الف . ص در روزنامه محلی صبح کرمان نیز با وعده پرداخت تسهیلات بانکی کم بهره اقدام به کلاهبرداری از تعداد دیگری از شهروندان کرده است.

سرهنگ کارآگاه کرم یوسف وند ، رئیس پایگاه یکم پلیس آگاهی تهران بزرگ ، با اعلام این خبربه خبرنگار مهر گفت: در ادامه رسیدگی به پرونده و بهره گیری از اقدامات خاص پلیسی، شواهد ، دلائل و قرائن غیرقابل انکاری از سوی کارآگاهان جمع آوری و به عرض مقام محترم قضایی رسید که با توجه به این دلایل و قرائن ، قرار قانونی از سوی بازپرس پرونده صادر و متهم برای انجام تحقیقات تکمیلی و شناسایی دیگر جرایم ارتکابی در اختیار پایگاه یکم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار داده شد.

وی از کلیه شکات و مالباختگانی که بدین شیوه و شگرد مورد کلاهبرداری قرار گرفتند خواست تا برای پیگیری شکایات خود به نشانی پایگاه یکم پلیس آگاهی تهران بزرگ در اتوبان شهید صدر ( مسیر شرق به غرب )، بعد از بلوار کاوه – خیابان قلندری شمالی مراجعه کنند.

یوسف وند با اشاره به این پرونده به شهروندان هشدار داد که قبل از هرگونه مشارکت در فعالیت های اقتصادی و یا شرکت در مناقصه های درج شده در روزنامه های کثیرالانتشار ، از فعالیت قانونی شرکت های مذکور و همچنین موضوعات مطروحه در آگهی ها اطمینان حاصل کنند.