۹ دی روز دشمن شناسی ملت ایران است

به گزارش خبرنگار مهر، عزت‌الله ضرغامی پیش از ظهر پنج شنبه در همایش ۹ دی در مصلی بزرگ امام خمینی(ره) شهرکرد اظهار داشت: مردم چهارمحال و بختیاری با حضور خود در خیابان ها در هشتم دی ماه نقش مهمی در تحقق ۹دی داشتند.

وی عنوان کرد: ۹ دی یکی از روزهای بزرگ تاریخ انقلاب اسلامی به شمار می رود که در این روز مردم بار دیگر حمایت خود را از انقلاب اسلامی نشان دادند و دشمنان کشور را ناامید کردند.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی و رئیس سابق صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد: ۹ دی از نظر کیفیت و کمیت انقلابی دیگر در کشور به شمار می رود و ۹دی انقلاب سوم است.

وی بیان کرد: در انتخابات سال ۸۸، ۴۰ میلیون نفر در انتخابات شرکت کردند و این انتخابات یکی از پرشور ترین انتخابات کشور به شمار می رود.

وی با اشاره به به اینکه دشمن از مدت ها قبل برای تحقق یک انقلاب رنگین در کشور برنامه ریزی کرده بود، تاکید کرد: دشمن به دنبال این بود که با رمز تقلب در کشور نا آرامی ایجاد کند و شهرهای بزرگ کشور را نا آرام کند.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی و رئیس سابق صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران عنوان کرد: هنگامی که مردم مشاهده کردند که فتنه گران به دنبال مقاصد و اهداف دیگر هستند در مسیر مقابله با انها حرکت کردند و ۹ دی را ایجاد کردند.

وی تاکید کرد: برجام نمونه ای از بدعهدی های آمریکا است تا جوانان امروز جامعه چهره اصلی آمریکا را بشناسند.