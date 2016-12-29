به گزارش خبرنگار مهر، حمید چیت‌چیان بعد از ظهر پنجشنبه در حاشیه کلنگ‌زنی طرح‌ها و پروژه‌های بخش آب استان بوشهر اظهار داشت: کشور چندین سال در خشکسالی بوده است و این موضوع باعث شده تا شاهد بروز مشکلاتی در زمینه تامین آب در سطح کشور باشیم.

وی شیرین‌سازی اب دریا را به عنوان یکی از مهمترین راهکارهای مقابله با خشکسالی عنوان کرد و ادامه داد: طرح‌های شیرین‌سازی در ۵۰ نقطه ساحلی کشور اجرا می‌شود و شاهد تحولی در تولید آب در این منطقه خواهیم بود.

وزیر نیرو با اشاره به افتتاح آبشیرین‌کن بوشهر با ظرفیت تولید روزانه ۱۰ هزار مترمکعب، اضافه کرد: در نقاط مختلف سواحل استان بوشهر تاسیسات آبشیرین‌کن اجرا می‌شود.

وی با اشاره به پیشرفت ۶۲ درصد اجرای خط آبرسانی شهرستان جم، بیان کرد: از طرح‌های مهم وزارت نیرو برای آبرسانی به نقاط مختلف کشور، استفاده از ظرفیت شیرین‌سازی آب دریا است.

چیت‌چیان از احداث تأسیسات آب شیرین‌کن در تمام سواحل جنوبی کشور از آبادان، خرمشهر، بوشهر، هرمزگان و سیستان و بلوچستان خبر داد و افزود: تولید برق از تاسیسات آبشیرین‌کن نیز در دستور کار است.