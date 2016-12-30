توافق باشگاه سپاهان با جلال عبدی/ چند بازیکن دیگر در راهند

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال سپاهان اصفهان با جلال عبدی، مدافع فصل گذشته تیم استقلال خوزستان به توافق رسید.

مسئولان باشگاه اصفهانی که طی روزهای گذشته مذاکره با بازیکنان مختلفی را مد نظر قرار داده بودند، صبح امروز با مدافع فصل گذشته استقلال خوزستان به توافق رسیدند.

عبدالله ویسی، سرمربی سپاهان درباره توافق با این بازیکن گفت: مذاکره با بازیکنان مختلف ادامه دارد و با چند نفر نیز به توافق رسیده‌ایم که در آینده نام آنها اعلام می‌شود.

جلال عبدی، بازیکن سابق استقلال خوزستان است که قرار است از نیم‌فصل دوم در جمع طلایی‌پوشان اصفهان به میدان برود. وی پیش از این در تیم نفت مسجد سلیمان به میدان می‌رفت.