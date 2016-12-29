حماسه ۹ دی نماد بصیرت کامل ملت است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله صادق آملی لاریجانی شامگاه پنجشنبه در همایش بصیرتی ۹ دی و یادواره شهدای روحانی در مصلا آمل با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای روحانی و حماسه ۹ دی از آن به‌عنوان روز بصیرت یادکرد و گفت: دشمن می‌خواست آرای مردم را تصاحب و مسیر انتخابات را عوض کند و با ادعای دمکراسی دنبال خودکامگی بود.

وی تصریح کرد: این درحالی‌که کسی که وارد عرصه انتخابات می‌شود به آن معناست که اصول انتخابات پذیرفته است و در انتخابات ۸۸ به مدعیان تقلب گفته شد، اگر شکایت دارید حاضریم ۱۰ درصد صندوق‌ها را به‌صورت رندومی بازکنیم و اگر تخلف شد تمام صندوق‌ها را بازشماری می‌کنیم.

وی بابیان اینکه با درایت مقام معظم رهبری معترضین پذیرفتند تخلفی صورت نگرفت، ادامه داد: جلسه با مقام معظم رهبری و نمایندگان منتخبین برگزار کردیم که آن‌ها پذیرفتند تخلفی صورت نگرفت.

آیت‌الله آملی لاریجانی اشاره به اینکه با حمایت غربی‌ها عده‌ای به خیابان‌ها آمدند، افزود: آمریکا به حمایت معترضین آمد تا بازور مسیر انتخابات را تغییر بدهد.

وی بابیان اینکه با درایت مقام معظم رهبری معترضین پذیرفتند تخلفی صورت نگرفت، با اشاره به حمایت وزیر وقت امور خارجه آمریکا و رئیس‌جمهور وقت فرانسه از فتنه گران، افزود: مردم جمهوری اسلامی ایران با عمق اعتماد به ولایت‌فقیه، پیروز این انقلاب بودند.

نماینده مردم مازندران در مجلس خبرگان بابیان اینکه هرکجا بصیرت مردم آمد، بساط فتنه جمع شد، گفت رسانه‌های غربی با اضافه کردن بخش فارسی سعی برافزایش آشوب داشتند که مردم بساط آنان را جمع کردند.

وی در بخشی از سخنانش با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای روحانی مازندران افزود: شهادت و جهاد درراه حق‌تعالی از بزرگ‌ترین ارزش‌ها است و قدر آن شناخته‌شده نیست و معامله با شهید، بشارت خداوند است و درازای مال و جان، بهشت به شهید ارزانی شده است.

وی بابیان اینکه حق‌تعالی درازای مال و جان بهشت را تقدیم انسان می‌کند اظهار داشت: کسانی که درراه خداوند جهاد می‌کنند، شایسته بهشت هستند.

آیت الله لاریجانی با بیان اینکه به برکت اسلام و جهاد جهادگران، جمهوری اسلامی ایران حرف اول را در منطقه می‌زند گفت: منافقین و ضدانقلاب، این ملت را تحریم کردند درحالی که مردم جمهوری اسلامی ایران تا زمانی که جهاد دارند استقامت می‌کنند.

آیت‌الله آملی لاریجانی بابیان اینکه مسلمانان تحت ظلم، پناهشان جمهوری اسلامی ایران است، گفت: ایران باارزش الهی به یاری همه مسلمانان، به عراق و سوریه کمک می‌کند و به یمن جهاد جمهوری اسلامی و سربازان سوریه، حلب آزاد شد.

نماینده مردم مازندران در مجلس خبرگان رهبری با اشاره به اینکه به یمن جهاد فی سبیل الله جمهوری اسلامی بیمه است، گفت: ۹ دی بصیرت مردم کل کشور بود که فتنه را جمع کرد.