۱۰ دی ۱۳۹۵، ۱۰:۲۳

رئیس هیات هندبال استان کردستان؛

استعدادیابی یکی از اولویت های هیات هندبال کردستان است

سنندج - رئیس هیات هندبال استان کردستان گفت: استعدادیابی بر اساس یافته های جدید علمی یکی از اولویت های اصلی این هیات در کردستان به شمار می رود.

به گزارش خبرنگار مهر،  یک دوره کارگاه آموزش نحوه استعدادیابی بازیکن برای رشته هندبال بعد از ظهر روز پنج شنبه ۹ دی ماه در سالن بهنام شاد شهر سنندج با حضور رئیس هیات هندبال استان کردستان، مسئول استعدادیاب منطقه چهار کشور و مربیان این رشته ورزشی سطح استان کردستان برگزار شد.

سعید مردوخی رئیس هیات هندبال استان کردستان در مورد برگزاری این کارگاه گفت: وزارت ورزش و جوانان پنج رشته ورزشی را برای استعدادیابی در سطح کشور انتخاب کرده که هندبال هم جز این رشته ها است و اداره کل ورزش و جوانان استان هم برنامه هایی در این زمینه اجرا خواهد کرد.

وی در ادامه افزود: با توجه به اینکه جشنواره استعدادیابی پنج رشته ورزشی در آینده ای نزدیک برگزار خواهد شد، هیات هندبال استان کردستان هم جهت جذب بهترین و کار آمد ترین افراد در رشته هندبال، کارگاهی را به منظور آموزش مربیان در نحوه استعدادیابی برگزار کرد.

رئیس هیات هندبال استان کردستان عنوان کرد: هدف از برگزاری چنین کارگاهی علمی کردن ورزش هندبال در سنین پایه است و در نتیجه با آموزش این بازیکنان تیم های ملی کشور تقویت شوند.

مردوخی اظهار کرد: در گذشته هندبال ورزش تفننی بود و ادامه آن ضربه زیادی به هندبال، مربیان و ورزشکاران می زد اما بعد از مدت ها این روش با مطالعه و تجربه مربیان علمی شد.

وی گفت: در گذشته هندبال شهرستان سنندج با توجه به تفننی بودن آن در سطح بسیار ضعیفی نسبت به دیگر شهرستان قرار داشت اما اکنون با تلاش و مطالعه های مربیان و همکاران در جهت علمی کردن، هندبال سنندج از جایگاه بالایی میان شهرستان های استان و حتی کشور قرار دارد.

سعید مردوخی گفت: صحبت هایی با اداره کل ورزش و جوانان کردستان و فدراسیون هندبال برای برگزاری این کلاس ها انجام شد و فدراسیون هم ابلاغ مدرسی این کلاس را به آقای جمال قادریان زاده مربی مستعد و پرتلاش هندبال استان که مسئول استعدادیاب رشته هندبال در منطقه چهار کشور است، قرار داد.

گفتنی است، در پایان این کارگاه گواهی شرکت از طرف فدراسیون و هیات هندبال استان کردستان به شرکت کنندگان داده شد.

