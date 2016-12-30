استعدادیابی یکی از اولویت های هیات هندبال کردستان است

به گزارش خبرنگار مهر، یک دوره کارگاه آموزش نحوه استعدادیابی بازیکن برای رشته هندبال بعد از ظهر روز پنج شنبه ۹ دی ماه در سالن بهنام شاد شهر سنندج با حضور رئیس هیات هندبال استان کردستان، مسئول استعدادیاب منطقه چهار کشور و مربیان این رشته ورزشی سطح استان کردستان برگزار شد.

سعید مردوخی رئیس هیات هندبال استان کردستان در مورد برگزاری این کارگاه گفت: وزارت ورزش و جوانان پنج رشته ورزشی را برای استعدادیابی در سطح کشور انتخاب کرده که هندبال هم جز این رشته ها است و اداره کل ورزش و جوانان استان هم برنامه هایی در این زمینه اجرا خواهد کرد.

وی در ادامه افزود: با توجه به اینکه جشنواره استعدادیابی پنج رشته ورزشی در آینده ای نزدیک برگزار خواهد شد، هیات هندبال استان کردستان هم جهت جذب بهترین و کار آمد ترین افراد در رشته هندبال، کارگاهی را به منظور آموزش مربیان در نحوه استعدادیابی برگزار کرد.

رئیس هیات هندبال استان کردستان عنوان کرد: هدف از برگزاری چنین کارگاهی علمی کردن ورزش هندبال در سنین پایه است و در نتیجه با آموزش این بازیکنان تیم های ملی کشور تقویت شوند.

مردوخی اظهار کرد: در گذشته هندبال ورزش تفننی بود و ادامه آن ضربه زیادی به هندبال، مربیان و ورزشکاران می زد اما بعد از مدت ها این روش با مطالعه و تجربه مربیان علمی شد.

وی گفت: در گذشته هندبال شهرستان سنندج با توجه به تفننی بودن آن در سطح بسیار ضعیفی نسبت به دیگر شهرستان قرار داشت اما اکنون با تلاش و مطالعه های مربیان و همکاران در جهت علمی کردن، هندبال سنندج از جایگاه بالایی میان شهرستان های استان و حتی کشور قرار دارد.

سعید مردوخی گفت: صحبت هایی با اداره کل ورزش و جوانان کردستان و فدراسیون هندبال برای برگزاری این کلاس ها انجام شد و فدراسیون هم ابلاغ مدرسی این کلاس را به آقای جمال قادریان زاده مربی مستعد و پرتلاش هندبال استان که مسئول استعدادیاب رشته هندبال در منطقه چهار کشور است، قرار داد.

گفتنی است، در پایان این کارگاه گواهی شرکت از طرف فدراسیون و هیات هندبال استان کردستان به شرکت کنندگان داده شد.