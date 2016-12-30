بازی سختی مقابل ذوب آهن داریم/ فقط به قهرمانی می اندیشیم

محمد ایرانپوریان در گفت و گو با خبرنگار مهر، درباره پیروزی تراکتور مقابل نفت گفت: من فکر می کنم که در آن شرایط بد آب و هوایی، نفت یک بازی خوب و زیبا را ارائه داد؛ ما هم مقابل این تیم شکر خدا توانستیم از موقعیت هایمان به خوبی استفاده کرده و سه امتیاز بازی را کسب کنیم.

وی در واکنش به مهار پنالتی توسط محمدرضا اخباری گفت: محمد رضا مثل همیشه عالی بود و مثل همیشه نشان داد که گلر خوبی است. من بازهم می گویم که محمدرضا یکی از بهترین های ایران است و خیلی خیلی خوشحالم که چنین دروازه بانی داریم.

مدافع تراکتورسازان در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه پس از برد تیم برزگ نفت چه حسی به بازیکنان دست داد،‌ اظهار کرد: واقعا حس جالبی به ما دست نداد، چراکه ما در همه ی بازی ها برای سه امتیاز به میدان می رویم و شخص و یا عنوان تیم برایمان مطرح نیست و بیشتر برای هدفمان می جنگیم تا در آخر به حس بزرگ قهرمانی دست یابیم.

بازی سختی برابر ذوب آهن پیشرو داریم

ایرانپوریان در ادامه درباره دیدار با ذوب آهن در نیمه نهایی جام حذفی گفت: ذوب آهن تیم خیلی خوبی است و قاعدتا این بازی بسیار سخت خواهد بود، ما در این بازی بیشتر دنبال این هستیم که از اشتباهات تیمی خودداری کنیم و به نتیجه درخور تراکتور برسیم.

تراکتور سازی برای قهرمانی بازی می کند

مدافع تراکتورسازی تبریز به نایب قهرمان شدن تیمش در نیم فصل اینگونه واکنش نشان داد: بیشتر هدف ما برای قهرمانی در آخر فصل است تا نیم فصل؛ قهرمان شدن یا نشدن در نیم فصل برایمان مهم نیست ولی ما اگر کمی در جمع کردن امتیاز ها در این ۱۵ بازی دقت می کردیم، قطعا می توانستیم قهرمان نیم فصل نیز شویم ولی بازهم می گویم که قهرمانی نیم فصل برایمان مهم نیست.

وی درباره جذب احسان حاج صفی، سیاوش اکبرپور و احمد آل نعمه توسط تراکتور گفت: مطمئن باشید که بازیکنان خیلی خوب و قابل اعتمادی هستند و من هم به نوبت خودم خوش آمد، می گویم که به تیم بزرگی مثل تراکتورسازی آمده اند.

نهایت تلاشم را در تیم ملی انجام خواهم داد

ایرانپوریان در رابطه‌ی دعوت شدنش به تیم ملی ادامه داد: نهایت تلاش از سوی من برای جلب رضایت کی روش صورت گرفته چراکه می خواهم مثل دیگر بازیکنان با راهیابی به تیم ملی، دیده بشوم و اگر هم نشد، چاره ای جز کنار آمدن با این موضوع ندارم ولی در کل نسبت به این موضوع امیدوار هستم.