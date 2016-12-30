نمایندگان کردستان در لیگ دسته یک فوتسال به کار خود پایان دادند

به گزارش خبرنگار مهر، دور رفت مسابقات فوتسال لیگ دسته یک بانوان کشور شامگاه پنج شنبه ۹ دی ماه در سالن عدالت شهر یزد پایان یافت.

مسابقات فوتسال لیگ دسته یک بانوان در چهار گروه پنج تیمی در کشور برگزار شد که در گروه دوم رقابت ها تیم های فوتسال مرکز علمی کاربردی ورزش و جوانان یزد، مس رفسنجان، پیروزی کامیاران کردستان، جاودان ستاره زیویه سنندج و پیشرو نگین تهران با هم به رقابت پرداختند.

در یکی از مسابقات گروه دوم ، دو تیم هم استانی جاودان ستاره زیویه سنندج و پیروزی کامیاران کردستان در برابر یکدیگر قرار گرفتند که در پایان تیم نماینده کامیاران با نتیجه هفت بر دو به پیروزی دست یافت.

پیروزی کامیاران با دو بُرد و دو باخت و تیم جاودان ستاره زیویه سنندج با چهار باخت در دور رفت مسابقات فوتسال لیگ دسته یک بانوان کشور به کار خود پایان دادند.

این مسابقات طی پنج روز از ۴ تا ۹ دی ماه برگزار شد و دور برگشت آن با اعلام فدراسیون در اسفند ماه امسال برگزار خواهد شد.

گفتنی است، در پایان دور رفت و برگشت مسابقات از هر گروه دو تیم به مرحله یک هشتم رقابت های لیگ دسته یک فوتسال بانوان کشور صعود خواهند کرد.