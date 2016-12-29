ارتباط تحصیلات عالی و بروز تومور مغزی

به گزارش خبرنگار مهر، محققان سوئدی در این مطالعه دریافتند زنانی که حداقل سه سال در دانشگاه تحصیل کرده اند، در مقایسه با زنانی که دانشگاه نرفته اند، احتمال ابتلا به گلیوم، یک نوع تومور سرطانی مغز، در آنها ۲۳ درصد بیشتر است.

علاوه براین، مردانی که حداقل سه سال مشغول تحصیل در دانشگاه بودند، درمقایسه با مردانی که به دانشگاه نرفته اند، احتمال ابتلا به گلیوم در آنها بیشتر است.

امل خانلکار، عضو محقق در موسسه بهداشت کودکان در دانشگاه لندنویکی اذعان می دارد یکی از توجیهات احتمالی که افراد تحصیلکرده بیشتر مبتلا به تومور مغزی تشخیص داده می شوند این است که از علائم بیماری آگاهتر هستند و سریع تر دنبال مراقبت های پزشکی می روند. به عبارت دیگر، بیماری آنها به احتمال زیاد زودتر تشخیص داده می شود.