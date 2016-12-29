  1. سلامت
  2. بهداشت
۱۰ دی ۱۳۹۵، ۱:۱۷

محققان می گویند؛

ارتباط تحصیلات عالی و بروز تومور مغزی

ارتباط تحصیلات عالی و بروز تومور مغزی

یک مطالعه جدید نشان می دهد افرادی که سطح بالاتری از تحصیلات دارند، احتمال ابتلا به انواع خاصی از تومورهای مغزی در آنها بیشتر است.

به گزارش خبرنگار مهر، محققان سوئدی در این مطالعه دریافتند زنانی که حداقل سه سال در دانشگاه تحصیل کرده اند، در مقایسه با زنانی که دانشگاه نرفته اند، احتمال ابتلا به گلیوم، یک نوع تومور سرطانی مغز، در آنها ۲۳ درصد بیشتر است.

علاوه براین، مردانی که حداقل سه سال مشغول تحصیل در دانشگاه بودند، درمقایسه با مردانی که به دانشگاه نرفته اند، احتمال ابتلا به گلیوم در آنها بیشتر است.

امل خانلکار، عضو محقق در موسسه بهداشت کودکان در دانشگاه لندنویکی اذعان می دارد یکی از توجیهات احتمالی که افراد تحصیلکرده بیشتر مبتلا به تومور مغزی تشخیص داده می شوند این است که از علائم بیماری آگاهتر هستند و سریع تر دنبال مراقبت های پزشکی می روند. به عبارت دیگر، بیماری آنها به احتمال زیاد زودتر تشخیص داده می شود.

کد مطلب 3863577

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • قاسم IR ۱۵:۲۳ - ۱۳۹۵/۱۰/۱۰
      0 0
      پاسخ
      باید دید که بی سواد ها چقد دچار تومر مغزی می شوند شاید تمرکز و فکر زیاد هم زیان آوز باشد.

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها