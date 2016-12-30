بلندقامتان بسکتبال کردستان آرارات را شکست دادند

به گزارش خبرنگار مهر، دور رفت مرحله پلی آف رقابت های بسکتبال سوپر لیگ B دختران کشور روز پنجشنبه ۹ دی ماه در تهران به پایان رسید.

در این مرحله بلند قامتان تیم هیأت بسکتبال کردستان در یک بازی سخت و نفس گیر در مقابل آرارات اصفهان قرار گرفت و در پایان این بازی هیأت بسکتبال کردستان توانست با نتیجه ۸۱ بر ۵۸ حریف خود را مغلوب کند.

بر اساس این گزارش، دور برگشت مرحله پلی آف روز پنجشنبه ۲۳ دی ماه نیز به میزبانی تهران برگزار می شود و تیم هیأت کردستان در صورت بُرد به مرحله یک چهارم نهایی مسابقات صعود خواهد کرد.

در ترکیب تیم هیأت بسکتبال استان کردستان مونس علی پناه، پریسا کرمی، سیران قادر نژاد، زهرا احمدی، روژین مجذوبی، عدالت نوری، کیژان شکری، سیمین طاهر نژاد، سیما فرزانه، پونه علی پناه، نسا سکونتی، شیرین بهمنی، آیدا گل محمدی و منا شریفی قرار دارند.

گفتنی است، سروه ضرغامیان سرمربی، عدالت نوری مربی، منا بایکار آنالیزور و ادیبه ویسی تحت عنوان سرپرست هدایت این تیم را بر عهده خواهند داشت.