کاخ کرملین:«پوتین» به تحریمهای جدید آمریکا «پاسخ مقتضی» خواهد داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، «دیمیتری پسکوف» روز پنجشنبه اظهار داشت که دور جدیدی از تحریمهای آمریکا علیه روسیه به روابط دوجانبه مسکو-واشنگتن لطمه خواهد زد.

سخنگوی رئیس جمهور روسیه در ادامه افزود که «ولادیمیر پوتین» در واکنش به وضع تحریمهای جدید و همچنین اِخراج ۳۵ دیپلمات [روسیه]، دستور اجرای یک اقدام متقابل «مناسب و مقتضی» را صادر خواهد کرد.

پسکوف در یک کنفرانس تلفنی با حضور خبرنگاران تصریح کرد که مسکو در مورد ثمربخشی این تدابیر و اقدامات [وضع تحریمها] تردید دارد؛ زیرا دوره رئیس جمهور کنونی آمریکا تا سه هفته آینده به پایان می رسد.

شایان ذکر است که مقامات واشنگتن در واکنش به آنچه که آزار و ایذاء دیپلماتهای آمریکا در مسکو خوانده می شود، ۳۵ دیپلمات روسیه را از خاک آمریکا اخراج و دو مجتمع متعلق به روسها را در ایالتهای نیویورک و مریلند تعطیل کردند.