مخالفت با تفکیک بخش درمان سازمان تامین اجتماعی

به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری بررسی طرح تحول سلامت و ادغام بخش درمان تامین اجتماعی به وزارت بهداشت و درمان شامگاه پنج شنبه به میزبانی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان زنجان برگزار شد.

این نشست خبری با سخنان اعتراض آمیز حاضرین در خصوص طرح دولت برای تفکیک بخش درمان از وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی و الحاق آن به وزارت بهداشت طبق طرح پیشنهادی دولت همراه بود. طرحی که سیاست کلان آن مربوط به تشکیل وزارت سلامت و رفاه است.

پیشنهاد تشکیل وزارت سلامت و رفاه در حالی مطرح شده که مخالفت های زیادی در این خصوص مطرح شده است. به گونه ای که برخی از نمایندگان مجلس نیز این پیشنهاد را به نفع وزارتخانه های بهداشت و رفاه تلقی نمی کنند.

با این حال تشکل های کارگری و کارفرمایی استان زنجان به همراه مسئولان استانی، وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی در یک نشست خبری نظرات خود را در این خصوص ارائه دادند.

در این نشست مدیر کل کار، تعاون و رفاه اجتماعی، مدیر کل بیمه سلامت استان زنجان، معاون درمان اداره کل تامین اجتماعی استان و نمایندگان تشکل های کارگری و کارفرمایی حاضر بودند.

مدیر کل کار، تعاون و رفاه اجتماعی استان زنجان گفت: مخالفت اقداماتی هستیم که به موجب آن بخش درمان از حوزه وظایف وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی به حوزه وظایف وزارت بهداشت منتقل شود.

احمد غریوی با بیان اینکه با این طرح به دلیل ناسازگاری با منافع مردم و کارگران مخالف هستیم، افزود: در راستای احقاق حقوق جامعه کارگری و کارفرمایی و به دلیل عدم کارشناسی بودن این اهداف مخالفت خود را اعلام می کنیم.

وی وجود نهاد نظارتی و اجرایی در یک مجموعه را مخالف و ناسازگاری با روح سلامت در آن عنوان کرد و گفت: اگر یک مجموعه هم مجری یک فعالیت باشد و هم ناظر و سیاستگذار نمی توان به کارایی واقعی آن امیدی داشت.

همچنین مدیر کل بیمه سلامت استان زنجان با تایید سخنان مدیر کل کار، تعاون و رفاه اجتماعی و همچنین مخالفت با طرح دولت در این خصوص، اظهار داشت: اقدامات صورت گرفته در خصوص طرح تحول سلامت قابل تقدیر است.

مجید صادقی با بیان اینکه شاهد اثرگذاری خوبی توسط این طرح در نظام سلامت کشور هستیم، افزود: یکی از چالش های مهم نظام بیمه ای در کشور تجمیع آن ها بوده که همواره در رسانه ها نیز به آن پرداخته می شود.

وی با اشاره به تدوین لایحه برنامه ششم توسعه در کشور، اظهار داشت: امروز کشور در مرحله مهمی از تدوین لایحه برنامه ششم توسعه است که مطابق آن سیاست های کلان حوزه بیمه ای و سلامت و رفاه اجتماعی تدوین می شود.

مدیر کل بیمه سلامت استان زنجان با بیان اینکه باید مشخص کنیم تکلیف نظام بیمه در برنامه های توسعه ای کشور چگونه خواهد بود، افزود: باید روشن گری و اتخاذ تصمیمات به گونه ای باشد که منافع عموم مردم در آن لحاظ شود.

صادقی انجام سیاست گذاری و نظارت را در یک مجموعه مورد تاکید قرار داد و خاطرنشان کرد: در هیچ کجای دنیا شاهد این موضوع نیستیم که یک نهاد و مجموعه ای هم سیاست گذار باشد و هم ناظر، چرا که در کارکرد اصولی آن ایجاد مشکل می کند.

مدیر کل بیمه سلامت استان زنجان تفکیک بخش درمان از حوزه وظایف وزارت کار را هزینه بر و غیرکارشناسی عنوان کرد و اظهار داشت: در انتقال ها شاهد هدر رفت منابع و افزایش هزینه ها هستیم.

صادقی باز آغاز فاز نخست طرح همپوشانی بیمه ها در کشور خبر داد و گفت: مشکل چند بیمه بودن برخی افراد در جامعه وجود دارد . در این راستا تلاش برای یکپارچه شدن و همچوشانی بیمه ها آغاز شده است.

وی با بیان اینکه هم اکنون جمعیت استان زنجان یک میلیون و ۱۵ هزار نفر است، خاطر نشان کرد: جمعیت تحت پوشش بیمه در استان زنجان ۶۳۰ هزار نفر است.

معاون درمان تامین اجتماعی استان زنجان نیز در این جلسه ضمن مخالفت خود را طرح ادغام بخش درمان وزارت کار ب ه بدنه وزارت بهداشت، تاکید کرد: تجمیع ناظر و مجری در یک مجموعه بر اساس کار کارشناسی اصولی و درست نیست.

جواد عابدینی صندوق تامن اجتماعی را صندوق بین نسلی عنوان کرد و گفت: نمی توان برای این صندوق که مربوط به قشر کارگری جامعه بوده و حق نسل های آینده جامعه است به راحتی تعیین تکلیف کرد.

وی ادغام منابع دولتی با منابع مردمی و بیت المال را نادرست عنوان کرد و گفت: سازمان تامین اجتماعی مجموعه ای است که اعتبار دولتی دریافت نمی کند و از هزینه های بیمه شدگان استفاده می کند.

عابدینی خاطرنشان کرد: اگر سازمان های بیمه تقویت شوند بسیاری از مشکلات در حوزه درمان کاهش می یابد. اعتبار و پولی که برای صندوق تامین اجتماعی است از زحمات قشر کارگری جامعه حاصل شده است.

مدیر کل بیمه سلامت استان زنجان با بیان اینکه سازمان تامین اجتماعی با اعتبارات داخلی خود نسبت به ساخت بیمارستان و درمانگاه های مختلف اقدام کرده است، افزود: این مراکز درمانی امروز با کیفیت مناسب خدمات رایگان به مردم ارائه می دهند.

گفتنی است در این نشست نماینده کانون کارفرمایان، نماینده شوراهای اسلامی کارگران استان و تشکل های مرتبط مراتب اعتراض خود را به این طرح اعلام کردند.