ابرقدرت ها بر روی جمهوری اسلامی ایران حساب ویژه ای باز کرده اند

به گزارش خبرنگار مهر، سردار مرتضی قربانی شامگاه پنج شنبه در مراسم گرامیداشت یوم الله ۹ دی در مسجد حضرت سید الشهدا(ع) شهرک رضی ورامین اظهار داشت: این منطقه بیش از هزار و ۴۰۰ شهید را تقدیم انقلاب اسلامی کرده است.

مشاور رئیس ستاد کل نیروهای مسلح با اشاره به این نکته که مردم ورامین در دو مقطع حرکت کردند که باعث افتخار همه ما شدند، افزود: تقدیم بیش از سه هزار جانباز و ۱۱۰ آزاده توسط مردم شهرستان ورامین نشان دهنده پایبندی این منطقه به ارزش های انقلاب اسلامی است.

وی با گرامیداشت یوم الله نهم دی ادامه داد: مردم ایران در نهم دی ماه با حرکت تاریخی خود، دهان آمریکا و قدرت های مستکبر را خرد کردند اما باید توجه داشت که در مقابل نظام اسلامی و ملت ایران، جبهه استکبار صف آرایی کرده است.

مشاور رئیس ستاد کل نیروهای مسلح با اشاره به عزت و اقتدار روز افزون ایران اسلامی اضافه کرد: امروز ابرقدرت ها و کشورهای جهان اسلام بر روی جمهوری اسلامی ایران حساب ویژه ای را باز می کنند.

وی برخورداری از بصیرت را نیاز امروز کشور دانست و گفت: امروز نیازمند بصیرت همراه با آگاهی و هوشیاری هستیم تا از سختی ها و دشواری های پیش رو به سلامت عبور کنیم.

قربانی، شهدای انقلاب اسلامی را مایه افتخار و سربلندی کشور دانست و یادآور شد: امروز جهان به شهدای ما افتخار می کنند و این شهدا از احترام ویژه ای برخوردار هستند، چرا که با عمل صالح قدم برداشتند.