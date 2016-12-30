به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام ابوالقاسم دولابی روز جمعه درمراسم گرامیداشت حماسه ۹ دی در شهرستان خرمدره، افزود: اولین عامل فتنه گری خود پرستی و هوا پرستی است که با بصیرت و تشخیص جریانات دشمن می توان بر فتنه پیروز شد.

وی با بیان اینکه ۹دی روز خروش غیرت دینی ملت همیشه در صحنه ایران اسلامی است، اظهار کرد: مهمترین راه مقابله با فتنه گران گام برداشتن در مسیر فرامین مقام ولایت است.

نماینده مردم زنجان در مجلس خبرگان رهبری به حضورمردم در عرصه های مختلف اشاره کردو گفت: دلبستگی مردم به انقلاب و نظام عامل این مهم است.

دولابی تاکید کرد: حماسه روز۹ دی برای همیشه ماندگار خواهد بود و باید فتنه سال ۸۸ به خوبی در جامعه آشکار سازی شود.

وی با اشاره به حوادث ۹ دی سال ۸۸، گفت: این حادثه همانند انقلاب اسلامی ایران یکی از روزهایی بود که با دست یاری خداوند آشکارا مشاهده شد.

نماینده مردم زنجان در مجلس خبرگان رهبری تصریح کرد: مهمترین عامل پیروزی مردم در فتنه سال ۸۸ بصیرت بالای آنها بود.

دولابی گفت: در تمام مقتضیات زمانی دشمن درصدد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران است ولی هرگزموفق نمی شود چرا که این نظام رهبری مقتدر و مدبر دارد.