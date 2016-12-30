شهرداری کاشان به عنوان هفتم رسید/ نماینده نروژ قهرمان شد

به گزارش خبرنگار مهر، در آخرین روز از تورنمنت بین المللی هندبال هلند، تیم شهرداری کاشان نماینده کشورمان در این رقابتها به مصافت تیم تناکس دابل از لتونی رفت. شاگردان علیرضا حبیبی در این دیدار موفق شدند با نتیجه ۲۷ بر ۲۵ بر حریف خود پیروز شده و در رده هفتم جدول رده بندی این رقابتها قرار بگیرند.

پیش از این تیم شهرداری کاشان که با ترکیبی از هشت ملی پوش راهی تورنمنت هشت جانبه هلند شده بود، دو دیدار خود را با شکست و یک دیدار را با تساوی پشت سر گذاشته بود. تیم شهرداری در اولین مسابقه خود برابر تیم اوسی لیونز هلند با نتیجه ۳۱ بر ۲۳ شکست خورده بود. در دومین مسابقه اش به مصاف تیم پولوا سرویتی از استونی رفت و به نتیجه تساوی ۲۶ بر ۲۶ رضایت داد. اما در سومین دیدار برابر تیم آرتیستکا د آوانکا از پرتغال با نتیجه ۲۸ بر ۱۹ مغلوب شد تا برای کسب عنوان هفتم و هشتمی به مصاف نماینده لتونی برود.

در آخرین روز این رقابتها چهار دیدار برگزار شد که نتایج آن به این ترتیب است :

کسب مقام اول و دوم: هالدن تاپ هندبال نروژ ۳۶- اوسی لیونز هلند ۳۵

کسب مقام سوم و چهارم: کره جنوبی ۳۵ - پولوا سرویتی استونی ۳۳

کسب مقام پنجم و ششم: تارگوس هلند ۲۰ - آرتیستکا د آوانکا ۲۰

کسب مقام هفتم و هشتم : شهرداری کاشان ۲۷- تناکس دابل لتونی ۲۵

تورنمنت بین المللی هشت جانبه هندبال هلند از هفتم تا نهم دی ماه برگزار شد. نماینده کشورمان صبح یکشنبه به کشور باز می گردد که با بازگشت این تیم، رقابتهای مرحله برگشت لیگ برتر هندبال باشگاه های ایران آغاز خواهد شد.