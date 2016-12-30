۱۰ دی ۱۳۹۵، ۱۰:۲۸

لرستان فاتح لیگ دسته اول ووشو/ صعود جوانان مقاومت به صدر

هفته پایانی لیگ دسته اول ووشو باشگاههای کشور در سالن آکادمی ووشو برگزار و طی آن تیم هیات ووشو لرستان عنوان قهرمانی را به خود اختصاص داد.

به گزارش خبرنگار مهر، در جریان این رقابتها شش دیدار از هفته پایانی برگزار شد و در نهایت هیات ووشو لرستان توانست با ۱۵ امتیاز جام قهرمانی را از آن خود کند. هیات ووشوی البرز با ۱۲ امتیاز امتیاز نایب قهرمان شد و هیات ووشو استان مرکزی با ۹ امتیاز بر رتبه سوم ایستاد.

همچنین رقابتهای لیگ جوانان ووشو هم روز گذشته ادامه پیدا کرد که در پایان مقاومت بسیج با تداوم  پیروزی های خود ۲۱ امتیازی شد و همچنان در صدر جدول گروه یک باقی ماند. هیات ووشو سیستان و بلوچستان با ۹ امتیاز اختلاف در مکان دوم این گروه جای گرفت.

در گروه دوم نیز شهرداری خاش با ۱۲ امتیاز صدرنشین شد و رنگ فیروزه شیراز با ۹ امتیاز در رتبه دوم جای دارد. در پایان مرحله گروهی، از هر گروه دو تیم به مرحله نیمه نهایی لیگ ووشوی جوانان صعود می کنند.

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
