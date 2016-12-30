لرستان فاتح لیگ دسته اول ووشو/ صعود جوانان مقاومت به صدر

به گزارش خبرنگار مهر، در جریان این رقابتها شش دیدار از هفته پایانی برگزار شد و در نهایت هیات ووشو لرستان توانست با ۱۵ امتیاز جام قهرمانی را از آن خود کند. هیات ووشوی البرز با ۱۲ امتیاز امتیاز نایب قهرمان شد و هیات ووشو استان مرکزی با ۹ امتیاز بر رتبه سوم ایستاد.

همچنین رقابتهای لیگ جوانان ووشو هم روز گذشته ادامه پیدا کرد که در پایان مقاومت بسیج با تداوم پیروزی های خود ۲۱ امتیازی شد و همچنان در صدر جدول گروه یک باقی ماند. هیات ووشو سیستان و بلوچستان با ۹ امتیاز اختلاف در مکان دوم این گروه جای گرفت.

در گروه دوم نیز شهرداری خاش با ۱۲ امتیاز صدرنشین شد و رنگ فیروزه شیراز با ۹ امتیاز در رتبه دوم جای دارد. در پایان مرحله گروهی، از هر گروه دو تیم به مرحله نیمه نهایی لیگ ووشوی جوانان صعود می کنند.