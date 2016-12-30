سوپر لیگ کاراته در سالن بسکتبال برگزار می شود!

به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که همچنان اهالی کاراته از مشکل سالن رنج می برند و برای حضور و یا تماشای مسابقات باید عرض و طول تهران را طی کنند، سازمان لیگ های کاراته برنامه هفته دوم سوپر را برای برگزاری در سالن بسکتبال مجموعه ورزشی آزاد اعلام کرد.

بالاخره سرپرست فدراسیون، مسئولیت مجموعه ورزشی آزادی را برعهده دارد و پهن شدن تاتامی کاراته در سالن بسکتبال می تواند حداقل شرایط خوبی را برای تیم های حاضر در این رقابتها فراهم کند.

به هر حال تیم های حاضر در گروه یک و دو فردا شنبه ۱۱ دی ماه بازیهای دور سوم و چهارم خود را در سالن بسکتبال مجموعه ورزشی آزادی تهران برگزار می کنند. مهمترین بازی این هفته را دو تیم دانشگاه آزاد و مناطق نفت خیز جنوب برگزار می کنند. نفتی ها که بعد از سالها، مهران بهنام فر را کنار خود ندارند باید مقابل تیم پرستاره دانشگاه صف آرایی کنند.

برنامه کامل دیدارهای هفته دوم سوپر لیگ کاراته:



گروه یک- مرحله سوم:

* کلینیک آریان کرمانشاه- استراحت

* مناطق نفت خیز جنوب - دانشگاه پیام نور

* دانشگاه آزاد اسلامی - فتح تهران

مرحله چهارم:

* دانشگاه پیام نور- استراحت

* کلینیک آربان کرمانشاه - فتح تهران

* مناطق نفت خیز جنوب - دانشگاه آزاد اسلامی



گروه ۲-مرحله سوم:

* گوجوریو سی واکای کردستان – استراحت

* آوای رزم - بیمه ما

* پاس قوامین - توسعه و نوآوری شهر

مرحله چهارم:

* بیمه ما – استراحت

* گوجوریو سی واکای - توسعه و نوآوری شهر

* آوای رزم - پاس قوامین