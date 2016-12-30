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۱۰ دی ۱۳۹۵، ۱۰:۵۳

در گفتگو با مهر اعلام شد:

درخواست ستاد نقشه جامع علمی کشور از شورای اسلامی شدن دانشگاه ها

درخواست ستاد نقشه جامع علمی کشور از شورای اسلامی شدن دانشگاه ها

دبیرستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور گفت: بزودی از شورای اسلامی شدن دانشگاه ها می خواهیم گزارش آخرین وضعیت سند دانشگاه اسلامی را ارایه کنند.

منصور کبگانیان در گفتگو با خبرنگار مهر درباره سند اسلامی شدن دانشگاه‌ها، گفت: سند دانشگاه اسلامی، سندی است که شورای عالی انقلاب فرهنگی در چهارچوب نقشه جامع علمی کشور آن را مصوب کرده است.

وی ادامه داد: یک گروه تخصصی در ۴ بخش آموزشی، فرهنگی، مدیریتی، پژوهشی برای تعیین محورهای این سند در حال فعالیت هستند.

دبیرستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور افزود: این سند عمدتا با نگاه فرهنگی تربیتی تدوین شده و برای هر راهبرد موجود، اقدام اجرایی متناسبی پیش بینی شده است.  

وی ادامه داد: یکی از مهمترین برنامه های سند، کرسی های آزاد اندیشی است که مورد تاکید مقام معظم رهبری است. تکریم اساتید و همچنین الگوسازی و معرفی مفاخر علمی، توسعه تعاملات فرهنگی در سطح بین المللی از برنامه های فرهنگی سند اسلامی شدن دانشگاه ها است.

کبگانیان با بیان اینکه این سند ۵۶ راهبرد و بیش از ۳۰۰ اقدام دارد، ادامه داد: بخشی از فعالیت های فرهنگی، آموزشی و پژوهشی که مورد تاکید سند بوده، در دانشگاه ها اجرایی شده است.

وی افزود: با توجه به حساسیتی که شورای عالی انقلاب فرهنگی در بخش فرهنگی دارد به طور مرتب این موضوع را رصد کرده و همچنین بزودی گزارشی از شورای اسلامی شدن دانشگاه ها درباره آخرین وضعیت سند دانشگاه اسلامی برای ارایه در جلسه ستاد نقشه جامع علمی کشور خواهیم خواست.

کد مطلب 3863667
زهرا سیفی

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