درخواست ستاد نقشه جامع علمی کشور از شورای اسلامی شدن دانشگاه ها

منصور کبگانیان در گفتگو با خبرنگار مهر درباره سند اسلامی شدن دانشگاه‌ها، گفت: سند دانشگاه اسلامی، سندی است که شورای عالی انقلاب فرهنگی در چهارچوب نقشه جامع علمی کشور آن را مصوب کرده است.

وی ادامه داد: یک گروه تخصصی در ۴ بخش آموزشی، فرهنگی، مدیریتی، پژوهشی برای تعیین محورهای این سند در حال فعالیت هستند.

دبیرستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور افزود: این سند عمدتا با نگاه فرهنگی تربیتی تدوین شده و برای هر راهبرد موجود، اقدام اجرایی متناسبی پیش بینی شده است.

وی ادامه داد: یکی از مهمترین برنامه های سند، کرسی های آزاد اندیشی است که مورد تاکید مقام معظم رهبری است. تکریم اساتید و همچنین الگوسازی و معرفی مفاخر علمی، توسعه تعاملات فرهنگی در سطح بین المللی از برنامه های فرهنگی سند اسلامی شدن دانشگاه ها است.

کبگانیان با بیان اینکه این سند ۵۶ راهبرد و بیش از ۳۰۰ اقدام دارد، ادامه داد: بخشی از فعالیت های فرهنگی، آموزشی و پژوهشی که مورد تاکید سند بوده، در دانشگاه ها اجرایی شده است.

وی افزود: با توجه به حساسیتی که شورای عالی انقلاب فرهنگی در بخش فرهنگی دارد به طور مرتب این موضوع را رصد کرده و همچنین بزودی گزارشی از شورای اسلامی شدن دانشگاه ها درباره آخرین وضعیت سند دانشگاه اسلامی برای ارایه در جلسه ستاد نقشه جامع علمی کشور خواهیم خواست.