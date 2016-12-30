به گزارش خبرنگار مهر، حمید چیت‌چیان صبح جمعه در شورای آب استان بوشهر اظهار داشت: عمر بسیاری از شبکه‌های آبرسانی در سطح استان بوشهر بین ۳۰ تا ۵۰ سال است که این سن بالا باعث افزایش میزان هدررفت آب در این استان شده است.

وی متوسط هدر رفت آب از شبکه‌های آبرسانی در کشور را ۲۴ درصد عنوان کرد و افزود: هدررفت در نقاط مختلف کشور متفاوت است و اصلاح آن در دستور کار شرکت مهندسی آب و فاضلاب است.

وزیر نیرو با تاکید بر لزوم تامین اعتبارات مورد نیاز برای کاهش هدر رفت آب، خاطرنشان کرد: اجرای طرح‌های جلوگیری از هدر رفت آب و بازسازی شبکه‌ها را می‌توان با تصویب شورای شهرها از مکانیزم تبصره ۳ قانون بودجه دریافت کرد.

وی با اشاره به هزینه شش هزار تومانی برای تولید هر مترمکعب آب در تاسیسات آبشیرین‌کن، اضافه کرد: قیمت فروش هر مترمکعب آب در روستاها کمتر از ۳۰۰ تومان و در شهرها ۴۶۰ تومان است.

چیت‌چیان تصریح کرد: درآمدها و هزینه‌ها در این بخش با هم تناسبی ندارد و درآمد فروش آب مصرفی جوابگوی تامین اعتبارات برای اجرای طرح‌ها نیست.

وی کاهش هدررفت آب را یکی از راه‌های مهم در حوزه آب عنوان کرد و ادامه داد: نصب شیرهای فشار شکن برای تنظیم فشار آب در زمانی که مصرف آب کاهش دارد در دستور کار است.