صدور مجوز تکمیل محور نهاوند-آورزمان و نهاوند-فیروزان

حسن بهرام نیا در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: با توجه به مسائل و مشکلات پیرامون راههای شهرستان نهاوند بهویژه محور نهاوند آورزمان و همچنین نهاوند فیروزان، معاون پارلمانی وزیر راه موضوع را پیگیری و زمینه دیدار با وزیر راه فراهم شد.
وی ادامه داد: در این دیدار وزیر مسکن و شهرسازی در خصوص موضوع تأمین اعتبار و بررسی تسریع عملیات و تکمیل محور نهاوند، آور زمان و محور نهاوند فیروزان، با توجه به حیاتی بودن این پروژه برای شهرستان نهاوند دستور استفاده از مجوز کمیسیون ماده۲۱۵ برای تکمیل پروژههای مذکور را صادر کرد.
نماینده مردم نهاوند در مجلس شورای اسلامی افزود: در دیدار با وزیر مسکن و شهرسازی موضوع بهرهبرداری از ایستگاه راهآهن فیروزان و طرح ایجاد ایستگاه راهآهن در نهاوند مطرح و بهمنظور ارائه راهکار موردبررسی قرار گرفت.
وی در خصوص پیگیریهای صورت گرفته در خصوص مطالبات از معاون رئیسجمهور در بازدید از ایستگاه راهآهن فیروزان، گفت: معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان برنامهوبودجه مساعدت لازم را برای تأمین اعتبار اجرای عملیات چهار خطه کردن محور فیروزان و تکمیل پروژه محور آورزمان از محل اعتبارات تبصره ۳ دارد.
