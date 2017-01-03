رمز موفقیت استقلال اعتماد به جوانان است

شاهرخ بیانی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص نیم فصل اول لیگ شانزدهم گفت: در نیم فصل اول، بازی‌های نسبتاً خوبی را شاهد بودیم و به اعتقاد من لیگ ما پیشرفت محسوسی داشته است. یکی از دلایل پیشرفت لیگ شانزدهم، استفاده تیم‌ها از بازیکنان جوان است که همگی از انگیزه بالایی برخوردارند و چشم به حضور در تیم ملی دارند و با تمام توان برای تیمشان بازی می‌کنند.

هافبک پیشین استقلال افزود: به اعتقاد من تمامی تیم‌ها باید به جوانانشان بها دهند زیرا آنها آینده‌ساز فوتبال ایران هستند و می‌توانند تیم ملی را سال‌ها گارانتی کنند

بیانی در خصوص وضعیت پرسپولیس در نیم فصل اول گفت: سرخپوشان بازی‌های خوبی از خود ارائه دادند و توانستند به صدر جدول هم برسند. برانکو اعتماد خوبی به جوانانش کرده و توانسته با همین اعتماد، نتایج قابل قبولی کسب کند. آنها به خوبی بازی را در تمام نقاط زمین انجام می‌دهند و به دنبال زیر توپ زدن نیستند و تلاش برانکو و بازیکنانش این است که بتوانند از روزنه‌ها و نقاط ضعف تیم‌های حریف استفاده کرده و به گل برسند. البته برانکو تا پایان فصل راه سختی را در پیش دارد و باید هوشیار باشد که مسائل حاشیه‌ای، او را از این مسیری که در آن قرار دارد، خارج نکند.

وی درباره شرایط استقلال تهران در نیم فصل اول گفت: در ابتدای فصل با صحبت‌هایی که منصوریان کرد و نقل و انتقالاتی که انجام شد، توقع از استقلال بالا رفت و همه انتظار بازی‌های خوب، نتیجه‌های پر گل و قهرمانی از استقلال شدند؛ البته تغییرات زیادی در استقلال به وجود آمد که خود این مسئله باعث شد استقلال نتواند از همان ابتدای فصل، بازی‌های خوبی را از خود به نمایش بگذارد.

هافبک پیشین استقلال تأکید کرد: یکی از نکات مثبتی که در استقلال وجود دارد، بازی دادن به جوانان است و من اعتقاد دارم این مسئله در بازی با سپاهان به اوج خود رسید و همه شاهد بودیم که جوانان استقلال چقدر دونده و پرتلاش ظاهر شده و یک بازی قابل قبول و فنی را از خود ارائه دادند.

بیانی در ادامه خاطرنشان کرد: استقلال باید از لحاظ روحی و روانی نیز خود را به شرایط مطلوب برساند تا بتواند در نیم فصل دوم و آنچه که مد نظر هواداران است، برسد.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا اتفاقات ناخوشایندی که در این هفته‌ها برای استقلال بوجود آمده، تأثیرات منفی بر این تیم خواهد گذاشت؟ گفت: تیمی که دچار حاشیه می‌شود، همه چیز خود را از دست می‌دهد و نمی‌تواند تمرکز خوبی بر روی بازی‌ها داشته باشد؛ مدیریت و کادر فنی باید دست به دست هم دهند تا این معضل برطرف شده تا نیم فصل دوم را آبی‌پوشان با آرامش شروع کنند.

هافبک پیشین استقلال در پاسخ به این پرسش که یکی از مشکلات این روزها بحث رحمتی است و آیا اخراج این بازیکن صلاح استقلال است یا خیر؟ گفت: مهدی بازیکن کوچکی نیست و یکی از بهترین دروازه‌بان‌های حال حاضر فوتبال ایران است، او برای این تیم زحمت کشیده و من موافق نیستم که او از استقلال برود. به نظر من باید او را نگه دارند تا فصل تمام شود و بعد در این خصوص تصمیم‌گیری کنند. اخراج رحمتی می‌تواند باز هم بر حاشیه‌ها بیافزاید و مشکلات استقلال را دوچندان کند.

بیانی افزود: کادر فنی استقلال باید مدیریت خوبی چه در داخل زمین و چه در بیرون از زمین داشته باشد و نباید اجازه دهد برخی فشارها باعث شده تا تصمیم‌گیری غلطی در این شرایط حساس گرفته شود.

وی تصریح کرد: بازیکنان بزرگ همیشه هواداران را به ورزشگاه‌ها خواهند کشاند، در زمانی که ما هم بازی می‌کردیم، بازیکنان مثل عبدالعلی چنگیز، مرفاوی، هاشمی‌مقدم و خیلی‌های دیگر بودند که می‌توانستند با بازی‌هایشان ۱۰ تا ۱۵ هزار تماشاگر را به ورزشگاه بیاورند و این همیشه مفید واقع می‌شد.

هافبک پیشین استقلال با ابراز رضایت از بازیکنان جوان استقلال گفت: تمام این جوانانی که الان در استقلال خوش درخشیده‌اند مثل حسین حسینی، محسن کریمی، همگی عصاره تیم استقلال هستند و از مکتب این تیم می‌آیند، اما یک اشتباه در فوتبال ما وجود دارد و آن این است که ما با این بازیکنان جوان قراردادهای بلندمدت نمی‌بندیم، اگر با آنها قرارداد پنج تا هفت ساله ببندیم، آنها به تیم دیگری نخواهند رفت و حتی پس از سربازی به تیم سابق خود بازخواهند گشت و می‌توانند مُهره‌های مفید و مؤثری برای تیمشان باشند.

بیانی در پاسخ به این پرسش که آیا آبی‌پوشان می‌توانند در نیم فصل روند رو به رشدی داشته باشند؟ گفت: با توجه به شرایطی که در جدول وجود دارد یک تیم می‌تواند اگر در رده هفتم باشد، با دو پیروزی خود را به رده سوم جدول هم برساند و من اعتقاد دارم استقلال این پتانسیل را دارد که در نیم فصل به بالای جدول رسیده و حتی شانس برای قهرمانی داشته باشد؛ به شرط اینکه بازیکنانی که پیراهن این تیم را بر تن کرده‌اند، قدر این پیراهن را دانسته و بدانند چه بزرگانی در گذشته با افتخار این پیراهن را بر تن کرده‌اند.