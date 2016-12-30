آبرسانی با تانکر شایسته پایتخت انرژی کشور نیست

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام عبدالحمید خدری صبح جمعه در نشست با وزیر نیرو اظهار داشت: سهم ما از سد چم شیر که قرار بود ٥٠٠ میلیون متر مکعب آب به شهرستان های دیلم و گناوه اختصاص پیدا کند و اراضی بلوکهای لیراوی و حیات داوود را آبیاری کند، از مسیر اولیهاش منحرف شده است.
وی ادامه داد: انتظار مردم استان از حضرتعالی این است که این سد به مسیر اولیه خود برگردد.
رئیس مجمع نمایندگان استان بوشهر در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: وضعیت آب شرب بوشهر بحرانی است و آمار و ارقامی که بعضی مدیران اعلام کردند واقعیت ندارد.
وی اضافه کرد: در تابستان شرمنده مردم بودم و با شرمندگی از تامین آب برای مردم شریف حوزهام، در حوزه انتخابیه حضور پیدا میکردم.
عضو هیئت رییسه کمیسیون انرژی مجلس اظهار کرد: جناب وزیر، زیبنده نظام جمهوری اسلامی و دولت تدبیر و امید نیست که در قطب انرژی کشور با تانکر آب مردم تامین شود.
وی افزود: انتظار من این است که همان نگاهی که به بوشهر در منافع ملی دارید نگاه منطقهای هم داشته باشید.
خدری خاطرنشان کرد: با توجه به نیاز شهرستان گناوه به شبکه برق و ایجاد اشتغال و آماده بودن زیرساختها، تقاضای توسعه نیروگاه سیکل ترکیبی و فاز دوم آن را دارم.
