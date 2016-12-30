بارش ها در خوزستان زیرنرمال است/خالی بود ۴۵ درصد مخازن آب خوزستان

به گزارش خبرنگار مهر، هوشنگ حسونی زاده پنج شنبه شب در جلسه بررسی منابع آب حوزه رودخانه مارون خوزستان اظهار کرد: متوسط بارشی که امسال اتفاق افتاده در برخی حوزه ها نسبت به سال گذشته ۴۶ درصد و نسبت به طول آمار ۲۳ درصد کاهش داشته ایم. بارش ها زیرنرمال بوده که از ۶۲ درصد کاهش تا ۱۷ درصد شاهد بوده ایم. بهترین بارشی که در سطح استان داشتیم در بهبهان بوده است.

وی افزود: پیش بینی هایی که شده توسط سازمان هواشناسی برای فصل زمستان و اوائل بهار که حالا عمده آوردها در این پنج ماه است، پیش بینی نرمال بود. در فصل پاییز با توجه به اینکه کاهش بالایی داریم احتمال خروج از بحران نیاز به احتیاط زیادی دارد.

حسنونی زاده با اشاره به بارش کمتر از حجم واقعی باران در فصل پائیز گفت: حدود پنج میلیارد حجم مفید آب در مخازن وجود دارد در حالی که ۹.۵ میلیارد مترمکعب ظرفیت خالی مخازن است که ۴۵ درصد حجم کل مخازن است.

معاون مطالعات پایه و طرحهای جامع منابع آب سازمان آب و برق خوزستان عنوان کرد: میزان آورد به سد مارون در سال جاری از مهر تاکنون ۱۵۵ میلیون مترمکعب ورودی و متوسط دراز مدت آن ۲۸۳ میلیون باید می بود یعنی ۴۵ درصد کاهش نسبت به نرمال داشتیم. در حالی که تاکنون ۱۳۵ میلیون مترمکعب آب کمتر از انتظار به مخزن وارد شده است.

حسنونی زاده بیان کرد: وضعیت مخزن مارون تاکنون ۴۱۱ میلیون مترمکعب است که حجم مفید بهره برداری ۲۳۶ میلیون مترمکعب است. ۲۱۳ میلیون خروجی در سه ماه اخیر داشتیم که از حجم مخازن و بارش ها برداشت شده است. با وجود کاهش ۴۵ درصدی (۱۳۳ میلیون) امسال نسبت به سال گذشته حجم رهاسازی بیشتر بوده است.

وی گفت: بر اساس برنامه زمانبندی و نوبت بندی در دست اقدام از تاریخ ۹ دی تا ۲۱ دی ماه رهاسازی آب برای پائین دست سد رامشیر تا انتهای حوزه شادگان به میزان ۷۰ مترمکعب در ثانیه انجام می شود. از ۱۲ دی ماه تا ۱۶ دی ماه ساحل باز و از ۱۷ تا ۲۱ ساحل چپ آب را برداشت می کنند تا کشت های این فصل آبیاری شوند.

حسنونی بیان کرد: قبل از وارد مدار شدن مارون بین ۳۰ تا ۴۰ هزار هکتار بوده و بعد از مطالعه طرح ها به ۱۳۰ هزار رسیده است. وقتی بارش داریم دیگر امکان رهاسازی نیست چون با توجه به شرایط اقلیمی کار رهاسازی را انجام می دهیم.

معاون مطالعات پایه و طرحهای جامع منابع آب خوزستان با اشاره به اینکه مارون تنها سد بدون هیچ مصرف بیرونی و برای کشاورزی منطقه است، عنوان کرد: این حوزه دچار خشکسالی است و اگر نوبت بندی رعایت نشود قطعا با مشکل مواجه می شویم.



