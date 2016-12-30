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۱۰ دی ۱۳۹۵، ۱۱:۲۹

«مستند نما» از امروز به شبکه مستند سیما می‌آید

«مستند نما» از امروز به شبکه مستند سیما می‌آید

برنامه تلویزیونی «مستند نما» از امروز به مدت ۹ شب در ساعت ۱۹ از شبکه مستند سیما روی آنتن می رود.

به گزارش خبرگزاری مهر، برنامه تلویزیونی «مستند نما» ویژه‌برنامه هفتمین جشنواره مردمی فیلم «عمار» است که در موضوعات سبک زندگی، اقتصاد مقاومتی، جنگ نرم و زنان انقلابی ساخته شده و قرار است از امروز جمعه ۱۰ دی ماه هرشب و به مدت ۹ شب در ساعت ۱۹ از شبکه مستند سیما پخش شود.

در این برنامه تلویزیونی هر شب پخش کامل یک مستند از مستندهای برتر «عمار» را شاهد خواهیم بود. همچنین در کنار گفتگو با کارگردان اثر پخش شده، یک گزارش از سینما فلسطین به مدت یک ساعت نیز پخش می‌شود.

مجری این برنامه محمد مهدی شیخ صراف بوده و امیر مهریزدان کارگردان فیلم «۴۴ نفر» در نخستین برنامه حضور خواهد داشت و پیرامون فیلم خود و جشنواره «عمار» صحبت می کند.

در برنامه امروز یک گزارش از مراسم افتتاحیه هفتمین جشنواره مردمی فیلم «عمار» خواهیم دید. همچنین مصاحبه با برگزیدگان این دوره از جشنواره پخش خواهد شد.

کد مطلب 3863698

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