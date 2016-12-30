۱۰ دی ۱۳۹۵، ۱۱:۲۵

مدیرکل راه آهن شمال:

حادثه ای برای قطار باری سوادکوه رخ نداده است

ساری-مدیرکل راه آهن شمال بروز حادثه ریلی در شمال را تکذیب کرد و گفت: اتفاق ریلی خاصی برای قطار باری سوادکوه رخ نداده است.

یوسف گران پاشا در گفتگو با خبرنگار مهر با انتقاد از برخی شبکه های مجازی و نشر خبر سانحه برای قطار باری در سوادکوه، این حادثه را رد کرد.

وی گفت: واقعیت آن است که چرخ یک واگن از ریل پایین افتاد و نه ریل مسدود شد و نه حادته ای در برداشت.

گران پاشا با عنوان اینکه این مسایل طبیعی است، خاطرنشان کرد: طبیعی است که برای بالا کشیدن آن باید از جرتقیل استفاده کنیم.

مدیرکل راه آهن شمال از شبکه های مجازی و رسانه ها خواست تا با انتشار خبرهای نادرست سبب تشویش اذهان عمومی و سلب اعتماد مردم به حوزه ریلی نشوند.

