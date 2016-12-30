به گزارش خبرنگار مهر، ولی یعقوبی پیش از ظهر جمعه در حاشیه جلسه ارزیابی طرحهای حمایتی معلولان به خبرنگار مهر گفت: ۷۰ درصد از اختلالات و معلولیتها ارثی و فقط ۲۰ درصد به دلیل تصادفات است.
وی افزود: در بین معلولان بیشترین تعداد معلولان ذهنی است که ۹۹ درصد از علت معلولیتهای ذهنی مادرزادی است.
معاون توانبخشی بهزیستی استان با تأکید به اینکه معلولان بیش از افراد عادی به مراقبت و نگهداری نیازمند هستند، اضافه کرد: در برخی مواقع ناآگاهی خانواده در نحوه نگهداری معلول مشکلات وی را تشدید میکند.
یعقوبی با اشاره به اجرای برنامههای گسترده آگاهی بخشی به خانوادههای معلولان اضافه کرد: علاوه بر این مراکز توانبخشی، مراقبتی و نگهداری ویژه معلولان ایجاد شده و در سطح استان فعال هستند.
وی افزود: متناسب با نوع معلولیت در این مراکز خدمات مختلفی از جمله گفتاردرمانی، کاردرمانی، فیزیوتراپی، روانشناسی، مهارتهای زندگی، خدمات پزشکی و خدمات پیراپزشکی ارائه میشود.
معاون توانبخشی بهزیستی استان تأکید کرد: بهزیستی به دنبال ماندگاری معلول در محیط خانواده و بهرهگیری از کمک و عاطفه اعضای خانواده است اما در صورتی که خانوادهای قادر به نگهداری از معلول خود نباشد میتواند از خدمات این مراکز استفاده کند.
یعقوبی با اشاره به حمایت معلولان و خانواده آن ها در تأمین هزینههای معیشت اضافه کرد: از جمله برای ماندگاری معلول در خانه مستمریهایی پرداخت میشود.
وی همچنین به حمایت از ۱۹ هزار و ۵۰۰ نفر در معاونت توانبخشی بهزیستی استان اشاره و تأکید کرد: از این تعداد پنج هزار و ۲۰۰ نفر مستمری دریافت میکنند.
