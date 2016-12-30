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۱۰ دی ۱۳۹۵، ۱۱:۴۰

مستندی از تخریب جنگل های هیرکانی در اردبیل روی آنتن شبکه مستند

مستندی از تخریب جنگل های هیرکانی در اردبیل روی آنتن شبکه مستند

«مین دَن بیر» تولید جدید شبکه مستند، به جنگل فندقلو می پردازد که به دلیل حضور قاچاقچیان، در معرض خطر قرار دارد.

عبدالله عزیزی تهیه کننده مستند «مین دَن بیر» از تولیدات جدید شبکه مستند، در گفتگو با خبرنگار مهر درباره این اثر توضیح داد: «مین دَن بیر» به معنای یکی از هزاران است و به جنگل فندقلو در منطقه اردبیل می پردازد که یکی از دو جنگل هیرکانی جهان به حساب می آید.

وی افزود: متاسفانه این جنگل در معرض خطر قرار دارد و قاچاقچیان با بریدن درخت ها به تهیه زغال مشغول هستند. ما در این مستند به قاچاق زغال می پردازیم که باعث تخریب جنگل شده است.

این مستندساز اظهار کرد: در «مین دَن بیر» تصاویری از گفتگو با دو قشر به صورت موازی پخش می شود. قشر اول قاچاقچیانی هستند که قاچاق می کنند و قشر دیگر مامورانی که دنبال این افراد هستند. همه حرف قاچاقچیان این است که ما کار دیگری به جز این نداریم و بلد نیستیم. آن ها همچنین با اقشار مختلفی از جمله صاحبان قهوه خانه و کبابی ها در ارتباطند.

عزیزی یادآور شد: تصویربرداری این مستند ۳ ماه طول کشید و ۲ تا ۳ ماه نیز صرف کارهای فنی کار شد. با تولید آن می خواهیم اطلاع رسانی داشته باشیم تا مسئولان به داد این جنگل برسند و بدانند اگر حاشیه نشینان کار درست و حسابی داشته باشند سراغ جنگل نمی روند.

وی در پایان گفت: جالب اینکه این قاچاقچی ها صرفا روزی ۲۰ هزار تومان درآمد دارند اما از غم نان، سراغ این کارمی آیند و برچسب قاچاقچی روی آن ها می خورد.

«مین دَن بیر» تولید جدید شبکه مستند، جمعه ۱۰ دی ماه ساعت ۲۱:۳۰ از شبکه مستند سیما روی آنتن می رود و شنبه ۱۱ دی ساعت ۱۰:۳۰ بازپخش می شود.

کد مطلب 3863712
فریبرز دارایی

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