۴۳ هزار هکتار از اراضی هندیجان در حال نابودی است/لزوم نجات نخیلات

به گزارش خبرنگار مهر، کیخسرو چنگلوایی پنج شنبه شب در جلسه بررسی منابع آب حوزه رودخانه مارون خوزستان اظهار کرد: از بخش آورد آب در خوزستان از ۲۸ میلیارد مترمکعب متوسط دوره در دو سال قبل به کمتر از ۱۴ میلیارد مترمکعب رسیدیم اما در حوزه مارون اگر سال پایه ۹۰ باشد طی سال های اخیر از آورد یک میلیاردی در سال به ۵۰۸ میلیون مترمکعب در سال رسیده ایم.

وی افزود: افزایش سطح زیرکشت به هیچ وجه صحت ندارد بلکه کاهش آورد رودخانه و برداشت های بی رویه بالادست سد مارون و رودخانه زهره (در استان های دیگر) از جمله مشکلات اصلی است.

چنگلوائی با اشاره به صدور مجوز برداشت در استان های دیگر گفت: از ۱۷۰ هزار هکتار در سال ۹۲، امسال به ۱۰۶ هزار هکتار رسیده ایم. به غیر از کشت های دائم مثل نخیلات یا سایر درختان میوه، دو هزار و ۶۰۰ هکتار دیگر کشت تابستانه نداریم در حالی که این عدد در سال ۹۲ به اندازه ۳۷ هزار هکتار بوده است.

وی با اشاره به سد کوثر در استان کهگیلویه و بویراحمر بیشترین ذخیره های آب را به خود اختصاص می دهد، گفت: ۴۳ هزار هکتار از اراضی هندیجان در حال نابودی است و آمار ذخیره سد کوثر خیلی بیشتر از رقم اعلامی از سوی آب و برق خوزستان است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان گفت: سالانه دو نوبت بر اساس الگوی کشت سطوح، میزان و نوع کشت را تعیین و بعد آب مورد نیاز را درخواست می کنیم. تا افق ۱۴۰۴ نیز این الگوی کشت تعیین شده و حتی برخی اقدامات را در زمینه افزایش راندمان آب داشته ایم.

چنگلوائی گفت: زمانبندی های برداشت آب از سوی سازمان آب و برق اعلام شده ولی بدون هماهنگی با ما صورت گرفته است. به عنوان نمونه در فروردین ماه آنقدر هم به برداشت آب نیاز نداریم.

وی با اشاره به لایروبی و ساماندهی انهار سنتی در خوزستان گفت: انتقال آب از کارون به جراحی یکی از کارهای اساسی و مورد نیاز است. همچنین نخیلات شادگان به اجرای شبکه آبیاری مدرن نیاز دارند.