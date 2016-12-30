بازداشت درجه داران ارتش ترکیه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، ۶۱ افسر و درجه دار ارتش ترکیه که در خصوص تحقیق درباره پرونده «فتح الله گولن» رهبر مخالفان دولت ترکیه دستگیر و مورد بازجویی قرار گرفته بودند شب گذشته بازداشت شدند.

شبکه تلویزیونی «تی آر تی» ترکیه با اعلام این خبر افزود: دادستانی ویژه در حوزه مبارزه با تروریسم دستور دستگیری این تعداد از نیروهای ارتش ترکیه را صادر کرده بود.

این در حالی است که ۴ نفر از این افراد قرار است به خاطر اظهار به پشیمانی نسبت به اقدامات خود آزاد شوند.

بعد از کودتای نافرجام ماه جولای ترکیه، موج بازداشت ها در این کشور افزایش یافت.