برخلاف اعلام وزیر نیرو طرح توسعه کشاورزی خوزستان کاهش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، اقبال محمدیان پنج شنبه شب در جلسه بررسی منابع آب حوزه رودخانه مارون خوزستان اظهار کرد: استان خوزستان به عنوان یکی از استان های کم آب با هوایی خشک و دارای میزان کمتر بارندگی است؛ بنابراین باید منابع آبی و خاکی را به خوبی مدیریت کنیم.

وی افزود: توجه امروز دنیا تغییر نگاه سنتی به آبیاری تحت فشار، بارانی و قطره ای آن هم در فضای بسته است. دیگر توجه ها به سمت آبیاری های نوین و کشاورزی های با استفاده از تجهیزات نوین متمرکز شده است. امروز جنگ آینده را جنگ آب می دانند؛ بنابراین باید منابع موجود را صحیح و علمی مدیریت کنیم.

محمدیان با تاکید بر مدیریت رهاسازی به موقع آب از دریچه های سد گفت: لایروبی کانال های فرعی سد شهدای رامشیر قطعا کمک بسیاری به بهبود وضعیت کشاورزی می کند.

نماینده مردم رامهرمز و رامشیر با اشاره به اینکه هندوانه، سیر و سبزیجات رامهرمز در کشور بسیار مطرح است، گفت: برنامه توسعه ششم در حال بررسی توسط مجلس شورای اسلامی است که تاکنون از ۱۴۴ ماده ۴۸ ماده را بررسی کردند و انتظار داریم تا پیشنهادات لازم در حوزه کشاورزی نیز به مجمع نمایندگان ارائه شود.

محمدیان بیان کرد: فاز دوم طرح ۵۵۰ هزار هکتاری به دستور معاون اول باید اجرا می شد ولی بیش از ۱۲۰ هزار هکتار آن را کاهش دادند که به همراه ۱۸ نماینده استان نامه ای برای عدم حذف این میزان به معاون اول رئیس جمهور ارائه دادیم.

وی توضیح داد: وزیر نیرو اعلام کرده بود که حتی یک متر از طرح ۵۵۰ هزار هکتاری را هم کاهش نداده ایم در حالی که در حوزه دز و کارون ۶۰ هزار هکتار، ۴۷ هزار هکتار مارون، زهره ۲۹ هزار هکتار و آبادان و خرمشهر نیز ۱۰ هزار و ۵۰۰ هکتار کاهش داشته اند.