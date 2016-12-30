زمانبندی رهاسازی آب با هماهنگی جهاد کشاورزی خوزستان باشد

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا شریعتی پنج شنبه شب در جلسه بررسی منابع آب حوزه رودخانه مارون خوزستان خطاب به معاون آب و برق خوزستان گفت: تعیین زمانبندی رهاسازی آب باید با هماهنگی جهاد کشاورزی استان باشد و بعد از به توافق رسیدن، نسبت به انجام آن اقدام کنید.

وی افزود: پیگیر کاهش طرح ۵۵۰ هزار هکتاری در فاز دوم شدیم که معاون وزیر نیرو اعلام کرده اقدام به کاهش نداده ایم فقط خواستار یک کار مطالعاتی از آب و برق خوزستان هستیم. مدیرعامل آب و برق خوزستان نیز اعلام کرده بود که تحقیقات و مطالعات آماده است ولی به خاطر اختلاف روی ۳۰ هزار هکتار اقدام به ارسال آن نکردیم.

شریعتی خبر داد: پیگیری و اقدامات لازم برای فاینانس کردن اعتبار دو میلیارد دلاری مورد نیاز آب و فاضلاب استان را نیز انجام داده ایم.

استاندار خوزستان خطاب به فرمانداران با تاکید بر اینکه باید از حقوق مردم دفاع کرد ولی با در چارچوب قوانین و مقررات گفت: باید نسبت به رعایت نوبت بندی های برداشت آب اهتمام لازم و جدی را داشت تا مبادا حقی از شهرهای دیگر ضایع شود.

شریعتی با اشاره به اینکه همه شهرها مشکل دارند و کل کشور کم آب وجود دارد، گفت: قطعا اگر آب بیشتری داشته باشیم تمامی شهرهای خوزستان امکان کشت بیشتر را خواهند داشت اما هنر در این است که با این وضع موجود مدیریت داشته باشیم.

احمد رضا لاهیجان زاده مدیرکل محیط زیست خوزستان نیز در این نشست اظهار کرد: معیشت هزاران نفر از مردم به تالاب شادگان وابسته است و مردم در زمینه های مختلف از جمله صید، صیادی، کشاورزی و به همه اشکال به حیات این تالاب نیاز دارند.

وی افزود: باید رودخانه های استان را شبکه ای کنیم که نیازهای مورد نیاز حوزه های همدیگر را برطرف کنند.

رعایت مصرف آب در بالا دست

مصطفی شبه معاونت حفاظت و بهره برداری از منابع آب سازمان آب و برق خوزستان نیز در این نشست با اشاره به اینکه با توجه به محدودیت منابع موجود و دغدغه سازمان برای تأمین آب موردنیاز کشت ها گفت: نوبت بندی به تنهایی توسط امور آب انجام شدنی نیست آن هم وقتی که در حوزه مارون به تنهایی ۶۰۰ نفر برداشت کننده داریم.

شبه با اشاره به اینکه در دور دوم باران های حوزه مارون شاهد یک باران موثری نبودیم، بیان کرد: انتظار داریم که در برنامه نوبت بندی در راس نظارت و کنترل آب فرمانداران حاضر و دستگاه های کنترل کننده دیگر نیز از جمله نیروی انتظامی حضور و همکاری لازم را داشته باشند. همچنین تقاضای پیگیری بدون نوبت در حوزه قضایی را داریم.

وی افزود: در حوزه زهره همانطور که اعلام شده از قبل اگر هنگام رهاسازی آب، بالادست نسبت به برداشت ها رعایت نکنند دیگر چیزی به هندیجان نمی رسد. به هر حال در حوزه زهره و خیرآباد نسبت به کنترل و رعایت نوبت بندی خیلی تأکید داریم.