عدم اعزام کاروان دانشگاهی به عتبات در ایام امتحانات

محمد زارع در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وضعیت زائران ذخیره عتبات گفت: تعدادی از پذیرفته شدگان دانشگاهی باتوجه به شرایط تحصیلی و مالی نمی توانند به عتبات اعزام شوند، بنابراین احتمال اعزام زائرین ذخیره هم وجود دارد و این امید را به زائرین ذخیره می دهیم که تعداد قابل توجهی که شرایطشان مهیا باشد و مدارک را کامل تحویل دهند را در صورت انصراف زائرین اصلی به عتبات اعزام کنیم و در صورتی که امکان اعزام در آن تاریخ نباشد، سعی می شود در کاروان های دیگر اعزام شوند.

وی ادامه داد: زائرینی که نامشان به عنوان زائر اصلی و ذخیره در نیامده می توانند در سامانه ثبت نام عتبات، تمایل خود را برای اعزام در تاریخ های دیگر در صورت ایجاد ظرفیت جدید و یا انصراف پذیرفته شدگان اصلی و ذخیره اعلام کنند و یا در دوره های بعدی عتبات که در ماه های آینده به صورت گسترده اطلاع رسانی خواهد شد، مجددا ثبت نام کنند.

معاون اجرایی و اعزام ستاد عمره و عتبات دانشگاهیان در خصوص سهمیه عتبات نکاتی را بیان کرد و گفت: ما در ایام امتحانات دانشگاهی کاروان اعزام نمی کنیم و دلیل اصلی اینکه عتبات به صورت دوره ای برگزار می شود، توجه به تاریخ هایی است که زائرین دانشگاهی بتوانند به عتبات اعزام شوند. همچنین تفاهم نامه ای با بانک ملت برنامه ریزی شده تا زائرین بتوانند از وام استفاده کنند. جمعا در دوره شانزدهم ۱۶ هزار نفر به عتبات اعزام می شوند.

وی در خصوص وام عتبات نیز گفت: برای گرفتن وام باید دستورالعمل از بانک به شعب ارسال شود که خبر آن متعاقبا از سایت لبیک اطلاع رسانی می شود. بنابراین زائرین تا قبل از ابلاغ دستورالعمل از مراجعه به شعب خودداری کنند.