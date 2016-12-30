ثبت ۲۰۷ تعاونی جدید در آذرماه/ایجاد ۱۷فرصت شغلی به ازای هر تعاونی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بر اساس گزارشات اخذ شده از سامانه جامع آمارهای ثبتی تعاون، در آذر ماه سال ۱۳۹۵، تعداد ۲۰۷ تعاونی و یک اتحادیه به منظور انجام فعالیتهای مختلف اقتصادی در کل کشور تشکیل و به ثبت رسیدهاند.
تعداد کل اعضاء تعاونیها ۸۲۰۹ نفر و تعداد فرصت شغلی ۳۴۸۹ نفر و سرمایه اولیه حدود ۴۲ میلیارد ریال است؛ متوسط تعداد اعضاء ۴۰ نفر و فرصت شغلی مربوط به این تعاونیها ۱۷ نفر است.
بررسی توزیع جغرافیایی این تعاونیها حاکی از آن است، بیشترین تعداد تعاونی ثبت شده به استان های فارس و خراسان رضوی با تعداد ۲۴ و ۱۷ تعاونی تعلق دارد.
همچنین، بیشترین تعداد تعاونیهای ثبت شده به ترتیب در فعالیت های کشاورزی و صنعت با ۵۶ و ۳۷ واحد است. تعاونیهای فعالیتهای بهداشت و مددکاری اجتماعی با ۲۰۸۶ نفر دارای بیشترین اعضا هستند.
بیشترین فرصت شغلی مربوط به تعاونیهای مستغلات اجاره و فعالیتهای کسب و کار و کشاورزی با ۱۳۰۱ و ۷۱۶ نفر است.
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