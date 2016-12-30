کارگاه فلسفه اخلاق با عنوان «دلایل ادراکی» برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه بیست و نهم کارگاه فلسفه اخلاق که با حضور طلاب و دانشجویان علاقمند به مباحث فلسفی و اخلاقی، در قم برگزار میشود به ارائه دکتر حمید وحید رئیس پژوهشکده فلسفه تحلیلی پژوهشگاه دانش های بنیادین (IPM) اختصاص دارد
مخاطب اولیه و اصلی کارگاههای فلسفه اخلاق دانشجویان گرامی و طلاب حوزه های علمیه می باشند . یکی از اهداف مجموعه خانه اخلاق پژوهان جوان که برگزار کننده این کارگاه ها میباشد، ترویج بحث اخلاق پژوهی و همچنین توجه به بزرگان فلسفه و اخلاق نظری است تا به این وسیله طلاب و دانشجویان با اینگونه مباحث و صاحب نظران این عرصه بیشتر آشنا شوند.
تاکنون ۲۸ جلسه از کارگاههای فلسفه اخلاق برگزار شده که به گفته دست اندرکاران این کارگاه ها و با برنامه ریزیهای صورت گرفته از سوی این مجموعه، بیش از ۴۰ جلسه از کارگاههای فلسفه اخلاق برای مخاطبین علاقهمند برگزار میشود.
شرکت برای عموم دانشجویان و طلاب علاقهمند به مباحث فلسفی و اخلاقی آزاد است و این افراد میتوانند مباحث و صوت این جلسات را از طریق سایت خانه اخلاق پژوهان به آدرس EthicsHouse.ir و یا کانال تلگرام https://Telegram.me/EthicHouse پیگیری کنند
جلسه بیست و نهم کارگاه فلسفه اخلاق با موضوع " دلایل ادراکی" توسط حمید وحید دستجردی در روز شنبه ۲۹ آذرماه ساعت ۱۵.۳۰ برگزار میشود.
این کارگاه ها هر دو هفته یک بار در محل خانه اخلاق به آدرس قم، بلوار محمدامین (ص) کوچه ۱۳ پلاک ۲۹ برگزار میشود.
از آنجا که زمان برگزاری کارگاه ها متغیر است طلاب و دانشجویان علاقهمند، برای اطلاع رسانی از زمان برگزاری این کلاسها میتوانند از طریق سامانه پیامکی ۱۰۰۰۲۵۳۲۹۴۲۷۷۰ ازجزئیات دقیقتر برگزاری برنامه ها مطلع شوند
نظر شما