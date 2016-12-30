به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی طلایی در نشست کاری هیات رئیسه شورایاری محلات ۳۵۴ گانه شهر تهران گفت: گروه هدف این تفاهم نامه اعضای شورایاران تمامی مناطق استان تهران است.

وی با اشاره به اینکه ایجاد ظرفیت های بیشتر و اقدام عملی برای حرکت رو به جلو و پیشرفت شورایاری ها لازم و ضروری است، عنوان کرد: در جلسات گذشته سرفصل هایی عنوان شد که مهمترین آنها توجه به موضوع آموزش و مهارت افزایی، استفاده از ظرفیت های درونی برای انجام خدمت بیشتر به مردم و استانداردسازی های خدمت به مردم و مشارکت مردم در انتخابات شورایاری ها بود.

نایب رئیس شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه باید مشارکت پذیری ومشارکت جویی را برجسته و الگو سازی کنیم، اضافه کرد: باید نماد صداقت با مردم و اخلاق مداری را در این نهاد جامع و کامل کنیم و آن را به عنوان یک نهاد خدمتگزار به مردم توسعه دهیم.

رئیس ستاد هماهنگی شورایاران استان تهران تاکید کرد: برای اجرایی شدن تمامی سرفصل هایی که گفته شد باید از ظرفیت های محلات و شورایاری ها استفاده و با برنامه ریزی های دقیق آنها را توسعه دهیم.

وی به مباحثی در خصوص دبیران و جانشیان شورایاری های منطقه اشاره کرد و گفت: سرمایه اجتماعی، یک ویژگی خاص در جامعه برای حل مشکلات سراهای محله به شمار می رود که باید به آن توجه ویژه کرد.

رئیس ستاد هماهنگی های شورایاری های تهران ادامه داد: از نظر کارکردی، ساختاری و مدیریتی جامعه ای که فاقد سرمایه اجتماعی باشد، باعث بی نتیجه ماندن هدف ها در این حوزه می شود.

طلایی افزود:‌ بحث های آموزشی یکی از اصلی ترین وظایف وتکالیف ما در شورایاری است و دبیران باید این بحث های آموزشی را در اولویت فعالیتهای خود قرار دهند.

وی با تاکید بر اینکه ما در درون نهاد شورایاری ها نیاز به گفتمان داریم، خاطر نشان کرد: این خلا در این بخش بسیار به چشم می آید و به اعتقاد بنده ما نیازمند یک گفتمان یکپارچه هستیم.

رئیس ستاد هماهنگی های شورایاری های تهران با اشاره به اینکه همانطور که من بحث آموزش را بای دبیران منطقه بسیار با اهمیت می دانم انتظار دارم دبیران منطقه بحث آموزش را برای جانشینان و منشی های مناطق نیز با اهمیت جلوه دهند.

طلایی ادامه داد: آمورش بسیار فرار است و به سرعت به فراموشی سپرده می شود، بنابراین می توان برگزاری های این جلسات آموزشی را در شورایاری های محلات برای منشی ها و دبیران آن برگزار کرد.

وی افزود: باید بحث آموزش را برای دبیران اطلاع رسانی مناطق تقویت کرد تا بتوانند مباحث آموزشی را به زیر مجموعه های خود به صورت کامل ارائه دهند.