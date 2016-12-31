یاسر خاسب درباره اجرای نمایش «هدیه مرموز» در استان های مختلف کشور به خبرنگار مهر گفت: قرار است با حمایت امور استان های اداره کل هنرهای نمایشی و در قالب بخش فجر استانی سی و پنجمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر، نمایش «هدیه مرموز» را در ۷ استان کشور اجرا کنم. همچنین قرار است ورک شاپ هایی را هم در این استان ها داشته باشم.

وی ادامه داد: طبق برنامه ریزی انجام شده این اجراها از ۱۰ دی ماه در استان خوزستان و شهرهای اهواز و بهبهان شروع شده و قرار است ۱۲ دی ماه در بوشهر، ۱۴ دی ماه در شیراز، ۱۶ دی ماه در یزد، ۲۳ دی ماه در آمل، ۲۶ دی ماه در تبریز و ۲۸ دی ماه در مشهد ادامه پیدا کند.

سرپرست گروه تئاتر «بدن دیوانه» اظهار کرد: قرار است در این استان ها نشست های دوستانه ای با علاقه‌مندان به فضای تئاتر فیزیکال برگزار کنیم که باعث آشنایی تازه ای می شود که برای فضایی آکادمی و فستیوال «حرکت» که قصد دارم سال آینده راه اندازی کنم، بسیار مؤثر است.

خاسب درباره تجربه اجرای نمایش «گل» که به تازگی آن را در کشور بنگلادش به صحنه برده است، یادآور شد: فضای آسیای جنوب شرقی بسیار متفاوت است و آدم های آن جغرافیا بسیار شلوغ، فعال، مهربان و صبور هستند و درون خود حس کمک به دیگران را دارند. نکته جالب برای من این بود که مردم داکا بر فرهنگ و هنر ایران تسلط زیادی دارند و با ادبیات و شعر ایران آشنا هستند.

وی در پایان عنوان کرد: رییس دانشگاه داکا جلسه ای را با دانشجویان هنر این دانشگاه ترتیب داد که طی آن قرار شد همکاری های دوطرفه ای در زمینه فعالیت های فرهنگی و هنری داشته باشیم.