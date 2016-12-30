تشویق تماشاگران به من روحیه داد/ با ۸ سکه نمی شود هیچ کاری کرد

به گزارش خبرنگار مهر، رقابتهای دوی ماراتن قهرمانی کشور(جام هرمز) امروز به میزبانی شهرستان بندرعباس برگزار شد. محمد جعفر مرادی دونده المپیکی ایران موفق شد در پایان ۴۲ کیلومتر و ۱۹۵ متری این مسابقه به عنوان قهرمانی برسد.

وی در خصوص میزبانی در جنوب کشور و کسب عنوان قهرمانی گفت: میزبانی این رقابتها عالی بود.همین که این مسابقات در جمع مردم خونگرم هرمزگان برگزار شد جای تحسین دارد. تشویق این هواداران باعث شد تا بتوانم به عنوان قهرمانی برسم.

وی که به عنوان نفر قطعی اعزامی به رقابتهای قهرمانی ماراتن آسیا معرفی شد در خصوص جایزه ۸ سکه طلای خود عنوان کرد: این جایزه مبلغ زیادی نیست و با ۸ سکه نمی شود کاری کرد.