حمایت مردمی به‏ عنوان اصلی‏ ترین عناصر قدرت نظام است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی طالبی در خطبه های نماز جمعه شهر قیدار افزود: دشمنان ملت ایران در سال ۸۸ تلاش کردند که با ترغیب دشمنان ملت ایران و به‏ خصوص آمریکا، زمینه افزایش تحریم ‏ها علیه ملت ایران را ایجاد کنند تا از این طریق مردم را از پیمودن راه اسلام باز دارند.

وی ادامه داد: آنچه قابل توجه و عبرت آموز است نامه‌ای هشت صفحه‌ای است که در نهم آذرماه سال ۸۸ از سوی بعضی افراد فعال در فتنه سبز از ایران به آمریکا فرستاده شده، این نامه در پاسخ این سؤال وزارت امور خارجۀ آمریکا از رهبران جنبش سبز است که «ما باید چه کاری انجام دهیم و چه کاری نباید انجام دهیم».

طالبی یادآور شد: پاسخی که از سوی فعالین فتنه سبز به این نامه داده شده، به اندازه‌ای شرم‌آور است که تا ابد برای نویسندگان آن، سیاهرویی را به دنبال خواهد داشت. آنها به آمریکایی‌ها می‌گویند اگر می‌خواهید جنبش سبز به پیروزی برسد ایران را تحریم اقتصادی کنید چون می‌خواهد بمب اتمی بسازد، به ایران فشار وارد کنید تا مردم از ما حمایت کنند و در برابر جمهوری اسلامی بایستند.

امام جمعه قیدار گفت: آنها آمریکائی‌ها را تشویق و دعوت می‌کنند که برای دست یافتن به منافع غرب در ایران و تأمین صلح جهانی با ایران در مذاکرات هسته‌ای توافق نکند و به جای آن فشار و تحریم اعمال کند. آنها صریحاً به آمریکایی‌ها می‌گویند جنبش سبز طرفدار جدایی دین از سیاست در ایران است.

طالبی افزود: در این نامه حمایت ملت ایران از مظلومان فلسطین و مقاومت لبنان و سایر ملت‌های مظلوم و تحت ستم منطقه را حمایت از تروریسم ‌نامیدند و با التماس به آمریکا خواهش می‌کنند که به براندازی جمهوری اسلامی ایران به دست جنبش سبز کمک کند.

وی ادامه داد: در روزهای اخیر نیز شاهد آن هستیم که گروهی از خائنان فتنه‏ گر و دشمنان ملت ایران با نامه نگاری به رئیس جمهور منتخب جدید آمریکا (دونالد ترامپ) از او خواسته‏ اند که با افزایش تحریم ‏ها، فشار را بر ملت ایران افزایش دهد و با عهدشکنی در برجام رسماً به دشمنی با ایران ادامه دهد. خیانت این فتنه ‏گران چنان رسوا و باعث بی ‏آبرویی است که برخی از همراهان داخلی آن‏ها نیز از این رسوایی شرمنده شده و از آن تبری می‏ جویند.

امام جمعه قیدار گفت: برخی از دست‏ اندر‏کاران و یا مدافعان این فتنه‏ گران هنوز به خودشان نیامده‏ اند و هنوز هم عده ‏ای تشکیک و به آن اشکال می‏ کنند، به نظام ایراد وارد می‏ کنند و از آن طلبکارند و از بیان این حقایق ناراضی و ناراحتند از برگزاری برنامه ۹ دی ناراحتند و بیان این حقایق را اختلاف افکنی می دانند باید این حقایق گفته شود و تکرار شود و مایه عبرت شود اگرچه عده ای ناراحت شوند در این عصبانیت بمیرند.

طالبی ادامه داد: این عمل چه از راه افساد فی الارض و محاربه و یا به هر شکل دیگری صورت گیرد. چون به قصد اختلال در حکومت اسلامی و خارج شدن از امر ولی مسلمین و همکاری با دشمنان جمهوری اسلامی ایران مانند آمریکا است طبق قانون مجازات اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۵بر اساس ماده ۵۰۸ به مجازات محارب محکوم می ‏گردد.

امام جمعه قیدار گفت: با مروری بر فتنه ۸۸ که فتنه گرها کشور را با به آشوب کشیدن و لطمه به حیثیت نظام زدند و برای براندازی حکومت از دشمنان، برنامه و کمک‏های مادی دریافت کردند و هدف نابود کردن نظام را داشتند آیا مجازاتشان در براندازی حکومت اسلامی کمتر از مجازات محارب خواهد بود؟.

طالبی افزود: در فتنه سبز در تابلوها روی کلمۀ جمهوری اسلامی علامت ضربدر می‌کشیدند شعار جمهوری ایرانی سر می دادند انتخابات بهانه است اصل نظام نشانه است می دادند حال سئوال من این است آیا هیچ ایرانی مسلمان و با شرف و غیرت و وطن‌خواهی هست که با دیدن این همه خیانت و وطن فروشی و پستی و بیگانه‌پرستی به عوامل فتنه لعنت و نفرین نکند و از فتنه ۸۸ بیزاری نجوید، ملت ایران در نهم دی‌ماه ۸۸ با نمایش با شکوه خود در سراسر ایران از طراحان فتنه آمریکا و انگلیس رژیم صهیونیستی و مزدوران داخلی آنها ابراز انزجار و نفرت کردند و پاسخی شایسته دادند

وی گفت: ملت ایران هم باید مراقب باشند تا کسانی که دیروز در فتنۀ ۸۸ آتش بیار معرکه بوده‌اند یا با سکوت خود شان بر عمل کثیف فتنه صحه گذاشتند دوباره تحت هیچ نام دیگر و زیر هیچ نقاب دیگر و در هیچ فرصت دیگر به صحنه سیاست راه پیدا نکنندو به منصب و مسئولیت نرسند.

امام جمعه قیدار با اشاره به ۱۶ دیماه روز شهدای دانشجو، افزود: روز ۱۶ دی ۱۳۵۹ دانشجویان بسیجی در هویزه تا آخرین نفر و آخرین نفس مقاومت کردند و الگویی برای مقاومت ملت ایران ارائه کردند. شهدای دانشجو که در راس آن‏ها شهید حسین علم ‏الهدی قرار دارد در آغازین روزهای جنگ توانستند درس مقاومتی که در دانشگاه انقلاب آموخته بودند به ثبت رساندند و به یک الگوئی برای ملت بزرگ ایران برای مبارزه با تجاوزگران بعثی شدند بزرگداشت نام شهدای دانشجو در حقیقت بزرگداشت ایثار و فداکاری و مقاومت است که همواره این انقلاب به این ارزشها نیاز دارد که همه دانشجویان ما باید این شهدا را الگوی خود قرار دهند.

طالبی در ادامه به تأسیس جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی اشاره کرد و گفت: جبهه مردمی انقلاب اسلامی تشکلی است که در آستانه سالروزحماسه مردمی ۹ دی اعلام موجودیت کرد. اعضای این تشکل، از افراد مورد وثوق و کاربلد و انقلابی در حوزه‏ های مختلف اعم از رسانه، سیاست، ورزش، دین، فرهنگ، اقتصاد و دانشگاه حضور دارند.

وی ادامه داد: جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی حزب نیست، جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی یک سر و گردن از گروه‏ها و احزاب بالاتر است و به هیچ حزب و تشکل خاصی تعلق ندارند. این جبهه می‏خواهد بین همه نیروهای با اخلاص و معتقد به نظام، انقلاب، امام و رهبری با هر گرایشی وحدت ایجاد کند و با بازگشت به اصول و ارزش ‏های اسلام و انقلاب و با هم‏فکری و هم‏دلی، راه را برای حضور مؤثر و مستمر مردم در اداره کشور هموار کند و موانع حرکت رو به جلو و عوامل سد کننده پیشرفت را از سر راه بردارد.

امام جمعه قیدار در ادامه به نامه تاریخی حضرت امام به گورباچف اشاره کرد و گفت: این نامه از اسناد مهم سیاسی قرن محسوب می‏شود، مخصوصا با توجه به این که مفاد آن ازجمله فروپاشی کمونیسم، خسارات شوروی به خاطر اتکاء به غرب، به اثبات رسید.

طالبی در ادامه به اشاره به شهادت تیمسار سرلشکر ستاری فرمانده نیروی هوایی در ۱۵ دی ماه سال ۱۳۷۳، گفت: شهید تیمسار سر لشکر ستاری افسری مؤمن، متعهد، شجاع، آگاه، تیزهوش و کاردان بود. طرح‏ها و ابتکارهای زیادی در تجهیز سیستم ‏های راداری، پدافندی به اجرا گذاشت که در طول جنگ تحمیلی توان نیروی هوایی را در سرنگونی هواپیماهای متجاوز دشمن دو چندان نمود.