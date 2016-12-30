جاده پایین منتهی به پیست بین المللی دیزین بازگشایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، در پی بارش برف و ریزش بهمن در دو جاده بالا (فشم به سمت شمشک و دیزین) و همچنین جاده پایین(چالوس) مسیرهای منتهی به پیست های اسکی مسدود شده بود. اگرچه عملیات بازگشایی جاده بالا هنوز به نتیجه نهایی نرسیده است اما جاده پایین بازگشایی شده است.

در حالی که در روزهای گذشته دیزین با مشکل برف ناکافی و احتمال مصدومیت و صدمه به تجهیزات اسکی ورزشکاران روبه رو بود با بارش های اخیر این مشکل رفع شده است. پیست اسکی شمشک نیز علیرغم بارش های اخیر هنوز بازگشایی نشده است اما مسئولان این پیست از افتتاح آن طی روزهای نزدیک خبر می دهند.