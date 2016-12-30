تدوین ۱۶کتاب در دانشگاه ارومیه طی ۹ ماه گذشته

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه ارومیه، میکائیل پاشازاده گفت: شانزده عنوان کتاب از اساتید دانشگاه ارومیه، در طی ۹ ماه گذشته، تدوین شده و در حال چاپ است و این آمار، افزایش دو برابری تدوین و انتشار کتاب را تا پایان سال جاری نشان می دهد.

وی ادامه داد: از این تعداد کتاب، ۸ مورد، کتب تالیفی و ۸ مورد ترجمه ای است که ۴ عنوان از دانشکده ادبیات و علوم انسانی، ۳ عنوان از دانشکده دامپزشکی، ۳ عنوان از دانشکده علوم، ۳ عنوان از دانشکده کشاورزی و ۲ عنوان از دانشکده منابع طبیعی می باشد و یک عنوان به دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه ارومیه اختصاص دارد.

مسئول انتشارات دانشگاه، خاطرنشان کرد: کتب «اکو فیزیولوژی گراسلند ها و اکولوژی چرا»، «مبانی بازرسی زیست محیطی»، «بیماری های انگلی طیور»، «ژئومورفولوژی سیاره مریخ»، «نشانگر های مولکولی و کاربرد آنها در تجزیه تنوع ژنتیکی هورمون ها»، «تنظیم کننده های رشد گیاهی جدید» و «روش های میدانی و آزمایشگاهی در پژوهش گراسلند ها و تولیدات دامی» به ترتیب با تیراژ ۱۰۰۰ جلد، پرتیراژ ترین کتب منتشر شده جدید دانشگاه ارومیه را به خود اختصاص داده و در لیست فهرست کتاب های دانشگاهی منتشرشده کشور، قرارگرفته است .