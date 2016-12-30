به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله عباسعلی سلیمانی در خطبه‌های نماز جمعه زاهدان، اظهار داشت: ۱۵ دی ماه در تقویم ایران سالروز هویزه است، رزمندگان ما در دوران دفاع مقدس با تمام توان مقابل متجاوزان عراقی ایستادگی کردند ولی در ماجرای سقوط هویزه خیانت‌های بنی‌صدر سبب سقوط این شهر شد.

امام جمعه زاهدان با بیان اینکه هویزه در نهایت با فداکاری رزمندگان اسلام و ریخته شدن خون شهید چمران‌ها آزاد شد، افزود: با آزادی هویزه اثبات شد با دست خالی هم می‌توان مقابل ظالمان و جبهه کفر به پیروزی رسید.

وی ضمن تبریک به مناسبت فرا رسیدن ایام الله ۹ دی، خاطرنشان کرد: مردم ما با خلق حماسه ۹ دی اوج بصیرت و آگاهی را به نمایش گذاشتند و به حق و درستی این روز به عنوان روز بصیرت نامگذاری شد.

نماینده ولی فقیه در سیستان و بلوچستان با بیان اینکه ملت شریف ایران با خلق حماسه ۹ دی نشان دادند که فتنه و فتنه‌گر در جمهوری اسلامی جایی ندارد، افزود: آنها این پیغام را به ملت دنیا مخابره کردند که اگر کسی بخواهد کوچکترین جسارتی به حریم اسلام و ولایت کند، با پاسخ محکم مردمی مواجه می‌شود.

امام جمعه زاهدان با بیان اینکه رزمندگان ما در دوران دفاع مقدس با نثار جان خود اجازه ندادند جبهه کفر حتی ذره‌ای از خاک وطن را اشغال کند، ادامه داد: امروز دوران دفاع مقدس برای ما به یک سند افتخار بزرگ تبدیل شده است.

وی با بیان اینکه جوانان این مرز و بوم باید بدانند حفظ انقلاب اسلامی تاکنون هزینه‌های زیادی برای ملت ایران در پی داشته و در راه حفظ این انقلاب خون‌های زیادی ریخته شده، تصریح کرد: تک تک جوانان در راستای پاسداری از نظام وظیفه سنگینی بر عهده دارند.