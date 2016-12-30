جنبش حماس از آتش بس در سوریه استقبال کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العهد، جنبش حماس در بیانیه ای از توافق آتش بس در سوریه استقبال کرد.

حماس در این بیانیه خواستار راه حل سیاسی برای حل بحران سوریه شد و بر اهمیت حفظ وحدت سوریه و احترام به حقوق و حاکمیت آن تاکید کرد.

در ادامه بیانیه گفته شده است: ملت فلسطین چشم امید دارد که همه اختلافات در جهان اسلام و به دور از خونریزی حل و فصل شود تا آینده ای بهتر برای ملت های اسلامی رقم بخورد. به این امید که این ملت ها سلامت، وحدت و قدرت خود را بازیابند و بتوانند به موضوع اصلی و مناقشه خود با رژیم صهیونیستی بپردازند.

گفتنی است دولت سوریه و مخالفان سوری روز پنجشنبه به توافقی بر سر آتش بس دست یافتند. بنا بر اعلام ارتش سوریه، این آتش بس راه را برای راه حل سیاسی و پایان 6 سال ناآرامی در سوریه هموار می کند.

گروه های تروریستی داعش، جبهه النصره و گروه های وابسته به آن مشمول آتش بس قرار نمی گیرند.