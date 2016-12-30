مازندران نباید تکه تکه شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام محمدقاسمی در خطبههای نماز جمعه ساری بر یکپارچگی و وحدت در مازندران تأکید کرد و گفت: مازندران با آب و دریاچه زنده است و نباید هرکس هر کاری که دلش خواست انجام دهد.
وی به مخالفت مجلس با طرح انتقال آب دریای خزر اشاره و تصریح کرد: وحدت و انسجام در استان باید حفظ شود و نباید آن را تکهتکه کرد.
امامجمعه موقت ساری، با گرامیداشت حماسه ماندگار مردم در ۹ دیماه ۸۸ افزود: این حماسه بزرگ که نماد بصیرت ملت ایران است تمام نقشههای دشمنان را خنثی کرده است.
حجتالاسلام قاسمی یادآور شد: ۹ دیماه درواقع روز دفاع از حریم ولایت و نظام اسلامی بود که ملت ایران بهصورت خودجوش وارد میدان شدند و به بدخواهان اعلام کردند که برای دفاع از انقلاب و نظام جان را فدا خواهیم کرد.
وی به نامه ۳۰ نفر که ادعای ایرانی بودن دارند برای لغو برجام و اعمال تحریمها علیه ایران گفت: این نشان میدهد که پرونده فتنه ۸۸ همچنان باز است.
امامجمعه موقت ساری در بخشی از سخنانش به پیروزی مردم سوریه در حلب اشاره و اضافه کرد: همه دنیا درصدد بودند تا بشار اسد را کنار بکشند اما شاهد به کرسی نشستن فرمایشات مقام معظم رهبری هستیم و اسد ماندگار شده است.
وی همچنین بر لزوم توجه و دستگیری از فقرا و نیازمندان در جامعه شد.
نظر شما